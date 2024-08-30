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В каком окружении оказались оккупанты на Курщине: Попович заявил об уничтоженных мостах

Юлия Закрепа
30 августа 2024, 13:21
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Русские могут перейти только через реку Сейм и таким образом спастись, но для этого им нужны переправы.
В каком окружении оказались оккупанты на Курщине: Попович заявил об уничтоженных мостах
ВСУ продвигаются на Курщине / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что на данный момент цифра численности российских солдат, которые оказались в оперативном окружении в Курской области, неизвестна.

"Сейчас конкретная оценка численности российских солдат, оказавшихся в оперативном окружении в Курской области, неизвестна. Это не котел и не физическое окружение - это оперативное окружение. С одной стороны, россияне ограничены рекой Сейм. С южного направления государственной границей Украины. С востока и запада россияне ограничены границей Украины и территориями, которые уже контролируются украинской армией", - отметил Попович в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного обозревателя, россияне могут перейти через реку Сейм и таким образом спастись, но для этого им нужны переправы. Сейчас мосты уничтожены или повреждены, что делает невозможным их использование. Поэтому россияне вынуждены возводить понтонные переправы, которые постоянно уничтожаются.

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"Оперативное окружение - это ситуация, когда логистические пути находятся под угрозой: они или перебиты, или контролируются огнем. Мы видим, что логистические пути контролируются огнем. Если россияне смогут выйти из этого оперативного окружения, то пополнят обменный фонд. А территория, которая будет контролироваться украинской армией, увеличится", - подчеркнул Попович.

Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Ситуация на фронте

Напомним, что российский диктатор Путин приказал "выбить" ВСУ из Курской области и назвал сроки. Однако задача российской армии - сделать это любыми способами, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе. Речь идет прежде всего о Покровском и Торецком направлениях.

Кремль может отвернуться от Курской области в обмен на войну в Украине. Аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми рассказал, что "операция" ВСУ еще не завершилась и может принести много "сюрпризов" как для россиян, так и для западных партнеров. Для Запада такой шаг ВСУ стал настоящей неожиданностью.

ВСУ могут пойти к АЭС в Курской области. Александр Коваленко рассказал, что после уничтожения в Глушковском районе Курской области трех мостов через реку Сейм, фактически те российские подразделения, которые находятся в этом районе, отрезаны от логистики, которая нормально функционирует.

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