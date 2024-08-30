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ВСУ мощно уничтожили десантную группу РФ под Курахово: пытались прорвать оборону

Юлия Закрепа
30 августа 2024, 09:49
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На Кураховском направлении российские оккупанты используют бронетехнику.
ВСУ мощно уничтожили десантную группу РФ под Курахово: пытались прорвать оборону
ВСУ уничтожили группу россиян на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Википедия

Исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й ОМБр ВСУ Назар Войтенков отметил, что россияне передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения.

"На Кураховском направлении враг использует бронетехнику, поскольку участок, который россияне пытаются преодолеть, состоит из полей, через которые сложно передвигаться пешком. Эти поля дистанционно заминированы или хорошо пристреляны нашими артиллерийскими системами и минометами. Также мы активно применяем FPV-дроны. Вчера на нашем направлении произошел очередной вражеский штурм. Это была попытка высадить десант в двух посадках, где они планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но россиянам это не удалось. Мы остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу", - подчеркнул Войтенков в эфире телеканала "Эспрессо".

И.о. пресс-офицера 33-й ОМБр также добавил, что обычно россияне подвозят технику, из которой могут высадить до 10-15 человек. Однако мы их видим благодаря круглосуточному мониторингу поля боя.

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"Любые их попытки спрятаться, замаскироваться или занять укрытие мы аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем. Мы не позволяем им скапливаться, поскольку это опасно. Именно поэтому они передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения. Однако мы им этого не позволяем", - отметил Войтенков.

Ситуация на фронте

Напомним, что в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. Донецкая область - это крайняя попытка Путина показать, что он еще может контролировать ситуацию без объявления какой-либо масштабной мобилизации. По направлению Часов Яр - это выход в сторону агломерации городов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Он отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, привлеченных к боевым действиям. Страшная ситуация с Бахмутом может повториться.

Стало известно, что может стабилизировать фронт возле Покровска. В городе Покровск Донецкой области продолжается эвакуация, закрывают отделения банков, а также вводят ограничения на передвижение по городу. В ближайшие дни ситуация на Покровском направлении будет оставаться такой же тяжелой.

Военный эксперт Игорь Романенко дал неутешительный сценарий наступления РФ на Покровск. На Покровском направлении враг уже захватил Желанное, Заветное, Камышевка, Птичье. Очередное мини-окружение наблюдается у населенного пункта Карловка, рядом с рекой Волчья.

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