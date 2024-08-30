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В ЕС обсудили возможность дать разрешение бить ВСУ по РФ: выводы встречи

Степан Гафтко
30 августа 2024, 00:26
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Министры иностранных дел стран ЕС встретились, чтобы обсудить возможность предоставлять Украине разрешение на обстрел РФ западным вооружением.
В ЕС обсудили возможность дать разрешение бить ВСУ по РФ: выводы встречи
В ЕС обсудили разрешение на нанесение ударов своим оружием по РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В Брюсселе 29 августа состоялась встреча министров иностранных дел, где обсуждался вопрос предоставления разрешения Украине бить западным вооружением по объектам на территории России. Об этом рассказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции.

"В конце концов, вывод таков, что это - решение отдельного государства. Государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", - подчеркнул Боррель.

То есть Боррель подтвердил, что каждая страна самостоятельно будет предоставлять или не предоставлять право для Украины применять свое вооружение против оккупантов на их территории.

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Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Кроме того, чиновник отметил, что не все страны-члены Европейского союза поставляли Украине дальнобойные ракеты, поэтому они не могут участвовать в голосовании и принимать подобные решения.

"Поэтому это не решение на европейском уровне", - резюмировал Жозеп Боррель.

Удары по территории России - последние новости

Напомним, украинские дроны регулярно атакуют аэродромы, с который россияне запускаютть самолеты, которые бомбардируют ракетами Украину.

Позже стало известно, что Украина готовит ответ на российский массированный ракетно-дронный удар 26 августа. Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также ВСУ ракетами и беспилотниками атакует цели россиян на временно оккупированных территориях, 26 августа Украина нанесла удары по оккупантам под Мариуполем.

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