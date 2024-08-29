Поражены стратегические цели: в Генштабе раскрыли последствия новых ударов по РФ

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа нанесли удар по нефтебазам в Ростовской и Кировской областях РФ и полевому артиллерийскому складу группы войск "Запад" в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
По информации Генштаба, в ночь на 28 августа был нанесен удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ, что привело к пожару на территории вертикальных резервуаров. Для ликвидации возгорания были привлечены пожарные поезда. Операция была успешно проведена подразделениями Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки МО Украины в координации с другими составляющими Сил обороны.
"Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ. Подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется", - говорится в сообщении.видео дня
В Генштабе также отметили, что Силы обороны продолжают прилагать все усилия для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.
"Дальше будет... Слава Украине!", - резюмировали военные.
Что такое "хлопок"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок".
"Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
Удары по нефтебазам на территории РФ - что известно о "хлопке" в России
Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 августа беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ" вблизи Пролетарска в Ростовской области.
Лишь вечером 20 августа местные власти сообщили о ходе спасательных работ. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, для ликвидации последствий были привлечены самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.
После атаки дронов на нефтебазу "Атлас" в Ростовской области РФ, пожар продолжает пылать, охватив два резервуара с топливом. Журналисты "Радио Свобода" 28 августа опубликовали спутниковые снимки, на которых виден черный шлейф дыма, поднимающийся над нефтебазой, а также повреждения других объектов на территории "Атласа".
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