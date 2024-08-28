'В Кремле очень перепугались': Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что ядерный шантаж России связан с паническими настроениями в Кремле из-за операции ВСУ в Курской области.
"Путин перепуган. ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться. Это же самое касается и временно оккупированных территорий. Украина может нанести стратегические удары там, где враг этого совсем не ожидает. В частности, юг в направлении Крыма. А это уже стать признаком падения режима. В Кремле просто наблюдают за мощными действиями ВСУ в Курской области. Им не остается ничего, кроме как снова угрожать ядерным оружием. Таким образом они якобы пытаются действовать на опережение, опасаясь украинского наступления на отдельных участках фронта", - пояснил Маломуж в эфире "Еспресо".
Генерал подчеркнул, что РФ получила предупреждение о недопущении применения ядерного оружия.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
"Сейчас все ожидают решения наших партнеров по применению их вооружения по территории РФ. Это будет очередная "красная линия" через которую Кремль прибегает к ядерному шантажу. Именно с этим связаны заявления Лаврова о якобы изменении концепции защиты РФ, в частности, по применению ядерного оружия. Впрочем, если РФ будет готовиться к ударам тактическим ядерным оружием, то это приведет к противостоянию против всего мира. Западные страны, Китай, Индия и другие страны сделали предупреждение РФ по применению ядерного оружия", - добавил он.
С начала военной операции ВСУ на Курщине украинские военные под контроль 100 населенных пунктов, 1294 кв. км.
"По состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед, наносить российским войскам потери в живой силе и технике", - заявил главнокомандующий.
Кроме этого, благодаря успешным действиям ВСУ в плен уже взято 594 военнослужащих РФ.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Бои в Курской области: что известно
Напомним, что страна-агрессор Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине. В Forbes сообщили, что Кремль оставил свои самые боеспособные войска на Востоке Украины для продолжения наступательной операции, в частности на Покровском направлении.
Геннадй Гудков раскрыл сокрушительные последствия боев в Курской области. Курскую область из-за войны покинули около 150 тысяч человек, еще примерно столько же выехали из Белгородской области. Грубо говоря, 300 тысяч человек - это люди, которые несут правду в мир о том, что на самом деле происходит.
РосСМИ сообщили, что ВСУ прорываются в Белгородской области. По словам z-военкоров, большое подразделение украинских военных при поддержке бронемашин и другой техники пытаются прорваться через границу. Сейчас вроде бы идет бой.
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