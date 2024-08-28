Украина увеличивает контроль на Курщине: Зеленский сказал, где ВСУ 'чрезвычайно сложно'

Украинские воины увеличивают размер территорий, которые контролирует Украина в Курской области, а также пополняют обменный фонд, рассказал президент.

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Украинские войска продвигаются на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента,

В Донецкой области, в частности на Покровском направлении, сейчас очень сложная ситуация. Российские оккупанты сосредоточили на этом направлении свои основные силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Самое главное. Фронт. Был доклад Главкома. Покровский и другие направления в Донецкой области. Очень сложно, ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта. Я хочу поблагодарить каждого солдата, каждого командира, которые держат позиции", - отметил президент.

Глава государства также заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который доложил о прогрессе в проведении операции в Курской области. По его словам, украинские защитники расширяют контроль над территорией Курщины и пополняют обменный фонд.

видео дня

"Мы продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Спасибо вам, воины! Это то, что поможет вернуть домой многих наших людей из российского плена", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что перенос военных действий на территорию России уменьшает давление, которое россияне могли бы направить на Донецкую область.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил, что во время Курской операции украинские воины взяли под контроль 1 294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов. Также украинские военные пополнили обменный фонд, взяв в плен 594 российских военных.

Также Украина планирует удерживать захваченную территорию в Курской области РФ "некоторое время", тогда как Россия готовит контрнаступление, чтобы вернуть эти земли. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн отметил, что, несмотря на отсутствие намерений аннексировать территорию, ВСУ укрепляют оборонительные линии.

Как ранее сообщал Главред, российское командование перебрасывает военные подразделения в Курскую область с менее приоритетных участков фронта. На Курщине заметили подразделения, которые ранее действовали на Северском направлении, а также в районе Часового Яра.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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