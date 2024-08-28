'Будет тяжелая битва': в ЦРУ уверены, что Украина хочет сохранить территории на Курщине

Украинские войска планируют сохранить захваченную ими часть территории в Курской области РФ на "некоторое время". В то же время Россия готовит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территории на Курщине. Об этом заявил в среду заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, пишет Reuters.
По его словам, хотя Киев не планирует аннексировать захваченную территорию, украинские войска строят оборонительные линии и намерены удерживать часть территории "в течение определенного периода времени". Коэн подчеркнул, что россияне столкнутся с "тяжелой борьбой" из-за уже укрепленных оборонительных позиций ВСУ.
"Мы можем быть уверены, что Путин пойдет в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Я думаю, что это будет тяжелая битва для россиян", - подчеркнул Коэн.видео дня
Заместитель директора ЦРУ отметил, что российскому диктатору Путину придется столкнуться с негативной реакцией общества России из-за потери территории.
Что такое ЦРУ?
Центральное разведывательное управление (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) - главное разведывательное управление при правительстве США, основная функция которого заключается в получении и обработке информации об иностранных правительствах, корпорациях и людях, в отчетности о полученной информации соответствующим ветвям правительства, пишет Википедия.
Операция ВСУ в Курской области - последние новости
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил, что во время Курской операции украинские воины взяли под контроль 1 294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов. Также украинские военные пополнили обменный фонд, взяв в плен 594 российских военных.
Также президент Украины Владимир Зеленский опроверг любую связь между Курской наступательной операцией украинских войск и переговорами в Катаре, о которых сообщали западные СМИ. Он подчеркнул, что эти два события не связаны, и действия ВСУ в Курской области имеют другие цели, чем обсуждение энергетических вопросов.
Как сообщал Главред, сегодня в российских военных пабликах началась паника из-за якобы нового прорыва ВСУ, но уже не в Курской, а в Белгородской области. Вроде бы примерно с 8 утра продолжается бой ВСУ с российскими пограничниками возле села Нехотеевка Белгородской области. Украина пока официальных комментариев пока не давала.
Читайте также:
- Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали
- "План победы" в войне готов: Зеленский объяснил важность Курской операции
- Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред