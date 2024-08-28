Может спровоцировать Третью мировую: Трамп прокомментировал операцию в Курской области

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп намекнул на угрозу начала Третьей мировой войны из-за операции Украины в Курской области. Об этом он сказал во время выступления перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте, передает The Washington Examiner.
Комментируя свою якобы способность пообещать и закончить войну в Украине он вспомнил о "прорыве в России" и заявил, что это приведет к Третьей мировой. Вероятнее всего, под прорывом он имел в виду именно Курскую операцию ВСУ.
"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", - сказал кандидат в президенты США.видео дня
Республиканец в очередной раз подчеркнул свою способность прекратить войну между Украиной и агрессором Россией сразу после победы на выборах.
"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", - добавил он.
Что такое The Washington Examiner?
The Washington Examiner - американский журнал и сайт о политике. Издается в Вашингтоне. Некоторые эксперты называют его конкурентом газеты The Hill. Журнал ориентирован на республиканскую читательскую аудиторию. Принадлежит компании MediaDC, которая входит в Clarity Media Group, пишет Википедия.
Заявления Трампа относительно войны в Украине
Недавно кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину.
Накануне Дональд Трамп в очередной раз заговорил о перспективе заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией. По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах в Штатах такое соглашение будет подписано еще до инаугурации, которая запланирована на январь 2025 года.
Напомним, что Трамп неоднократно подчеркивал, что планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".
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