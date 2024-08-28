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Может спровоцировать Третью мировую: Трамп прокомментировал операцию в Курской области

Анна Косик
28 августа 2024, 15:52
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Трамп уверен, что только он может дать правдивое обещание закончить войну между Россией и Украиной, а также предотвратить Третью мировую войну.
Трамп, Зеленский, ВСУ
Украинскую операцию в Курской области Трамп оценивает, как угрозу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп намекнул на угрозу начала Третьей мировой войны из-за операции Украины в Курской области. Об этом он сказал во время выступления перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте, передает The Washington Examiner.

Комментируя свою якобы способность пообещать и закончить войну в Украине он вспомнил о "прорыве в России" и заявил, что это приведет к Третьей мировой. Вероятнее всего, под прорывом он имел в виду именно Курскую операцию ВСУ.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну", - сказал кандидат в президенты США.

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Республиканец в очередной раз подчеркнул свою способность прекратить войну между Украиной и агрессором Россией сразу после победы на выборах.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро", - добавил он.

Что такое The Washington Examiner?

The Washington Examiner - американский журнал и сайт о политике. Издается в Вашингтоне. Некоторые эксперты называют его конкурентом газеты The Hill. Журнал ориентирован на республиканскую читательскую аудиторию. Принадлежит компании MediaDC, которая входит в Clarity Media Group, пишет Википедия.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Недавно кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Накануне Дональд Трамп в очередной раз заговорил о перспективе заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией. По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах в Штатах такое соглашение будет подписано еще до инаугурации, которая запланирована на январь 2025 года.

Напомним, что Трамп неоднократно подчеркивал, что планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".

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