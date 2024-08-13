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Дружба с Путиным и травля Харрис: детали разговора Трампа с Маском

Мария Николишин
13 августа 2024, 14:37
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Разговор Илона Маска и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа начался с технического сбоя.
Дружба с Путиным и травля Харрис: детали разговора Трампа с Маском
Детали разговора Трампа с Маском / коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Об этом политик сказал в интервью Илону Маску на платформе Х, передает BILD.

По его словам, такие деспоты, как Путин, китайский правитель Си Цзиньпин и другие, "крутые, коварные и находятся в зените своих возможностей".

По мнению Трампа, они не будут воспринимать всерьез таких людей, как Байден с его "способностями, как у овоща", или Харрис.

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Трамп не забыл рассказать и о том, что однажды угрожал Путину.

"Я сказал, что если вы сделаете это, то я сделаю то, и Путин не хотел в это верить, но я это сказал, конечно", - подчеркнул политик.

О чем именно шла речь, кандидат от республиканцев предпочел промолчать.

Он также заявил, что демократы "радикальны", и под их руководством страна станет "опасной".

"Кандидат Камалы Харрис в вице-президенты Тим Уолз "радикальный прогрессист", а сама она "левая фанатичка". И если она станет нашим президентом, то очень быстро окажется, что у нас больше нет страны", - продолжил политик.

Дональд Трамп также сказал, что правительство президента США Джо Байдена и Камалы Харрис устроило хаос на границах.

"В страну хлынули больные люди, преступники и террористы, правительства [других стран] опустошают свои тюрьмы от убийц, жестоких преступников и наркоторговцев и незаконно отправляют этих "действительно плохих людей" в США", - заявил кандидат в президенты США.

Стоит заметить, что широко разрекламированный "живой разговор" техно-гиганта Илона Маска и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа начался с технического сбоя. Обрушились серверы X, и более 1,3 млн зрителей слушали музыку в ожидании начала разговора. Так и не сумев наладить прямую видеотрансляцию на своей платформе, Маск был вынужден говорить с Трампом по телефону.

Вице-президент США Камала Харрис немедленно высмеяла случившееся.

"В 2024 году предвыборная команда Трампа не может справиться даже с прямой трансляцией", - сказала она.

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и экс-глава страны Дональд Трамп договорились о проведении дебатов. Местом проведения станет телеканал ABC. Дебаты пройдут 10 сентября.

Также известно, что кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения.

Кроме того, ранее, кандидат на пост президента США Дональд Трамп говорил, что не видит смысла участвовать в дебатах с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

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Дональд Трамп Владимир Путин Илон Маск выборы в США Камала Харрис
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