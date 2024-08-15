Харрис vs Трамп: Золотарев оценил, у кого больше шансов победить на выборах в США

На данный момент шансы равны у демократов и республиканцев, хотя многие считают, что выборы в США выиграет Трамп.

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Кто победит на выборах - Камала Харрис или Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв оценил президентскую кампанию в США и спрогнозировал, у кого больше шансов занять кресло в Белом доме - у Камалы Харрис или Дональда Трампа.

По его словам, на данный момент шансы равны у демократов и республиканцев, хотя многие считают, что выборы в США выиграет Трамп.

"Обратите внимание, как сейчас некоторые медиа, рукопожатные в посольстве США, начали накручивать шансы Харрис. Это чисто манипулятивный приём, когда пишут, что Камала уже побеждает Трампа в семи ключевых штатах. Она не побеждает – они практически выровнялись", - сказал Золотарев во время чата на Главреде.

Политолог считает, что разрыв будет меньше, чем с Байденом, но говорить о том, что Харрис обогнала Трампа, преждевременно.

"Мне это напоминает 2016 год, когда точно так же малевали 49% Хиллари Клинтон, 37% – Дональду Трампу. Итоги тех выборов мы прекрасно знаем. Да, по количеству голосов Хиллари даже немного опережала Трампа, но по количеству выборщиков победил Трамп. В США манипулировать социологией умеют похлеще, чем у нас", - сказал он.

Кроме того, политолог считает, что не нужно забывать, что Демократическая партия США умеет работать в день выборов, например, с почтовым голосованием.

"Там злоупотребления, нарушения и фальсификации тоже есть. В 2020 году почтовое голосование сработало в пользу Байдена. В 2024-м, я так подозреваю, возможность проголосовать получит масса нелегальных мигрантов, а перед тем их будут запугивать приходом к власти республиканцев и Трампа", - предположил он.

"Пока что в команде Трампа я вижу какую-то растерянность. Поэтому сейчас шансы 50/50. Некоторые мои коллеги считают, что, несмотря ни на что, Трамп выиграет. Возможно. Но выиграть выборы и подсчёт голосов – это разное. В США, если будет фотофиниш, возможно повторение событий, подобных тем, что были в начале 2021 года с Капитолием. Более того, они могут показаться детской игрушкой", - резюмировал Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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Выборы в США - последние новости

Кандидаты в президенты США вице-президент Камала Харрис и экс-глава страны Дональд Трамп договорились о проведении дебатов. Местом проведения станет телеканал ABC. Дебаты пройдут 10 сентября.

Согласно опросу опрос CBS News, кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%.

Отмечается, что Харрис поддерживают 50%, Трампа - 49%.

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