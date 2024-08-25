Что изменит для Украины победа Трампа на выборах в США: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский отметил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе личного общения обещал поддерживать Украину и остановить войну.

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Что изменится для Украины в случае победы Трампа на выборах в США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Для понимания уровня будущей поддержки Украины со стороны США стоит дождаться результатов президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

Отвечая на вопрос о возможном развитии событий в случае избрания Дональда Трампа, он сказал, что ситуация станет понятной в ноябре.

По словам Зеленского, в ходе личных переговоров с Дональдом Трампом, американский миллиардер обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах в Соединенных Штатах.

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"Но я не получил никаких сигналов от его команды о том, или, собственно, от него, потому что мы имели один двусторонний разговор... Во время войны мы имели один телефонный разговор. И я слышал месседжи только, что он будет поддерживать Украину, что он стремится остановить войну, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной. Вот все месседжи, которые я получил от него непосредственно", - сказал Зеленский.

Он также дожал, что не может прогнозировать уровень поддержки Украины со стороны США.

"Давайте посмотрим, что будет в ноябре", - призвал он.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Заявления Трампа по Украине - что известно о выборах в США

Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его политическая оппонентка Камала Харрис встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в Европе в начале 2022 года, после чего Россия вскоре вторглась в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, обсудив ситуацию в Украине и важность мирного урегулирования конфликта с Россией. Представитель Республиканской партии Борис Пинкус отметил, что разговор прошел успешно, и Трамп стремится к справедливому миру в Украине.

Политолог Андрей Золотарев, директор аналитического центра "Третий сектор", оценил президентскую кампанию в США, отметив, что шансы Камалы Харрис и Дональда Трампа пока равны, хотя многие прогнозируют победу Трампа.

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