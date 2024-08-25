Что изменит для Украины победа Трампа на выборах в США: Зеленский сделал заявление

Для понимания уровня будущей поддержки Украины со стороны США стоит дождаться результатов президентских выборов, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.
Отвечая на вопрос о возможном развитии событий в случае избрания Дональда Трампа, он сказал, что ситуация станет понятной в ноябре.
По словам Зеленского, в ходе личных переговоров с Дональдом Трампом, американский миллиардер обещал поддерживать Украину в случае победы на выборах в Соединенных Штатах.
"Но я не получил никаких сигналов от его команды о том, или, собственно, от него, потому что мы имели один двусторонний разговор... Во время войны мы имели один телефонный разговор. И я слышал месседжи только, что он будет поддерживать Украину, что он стремится остановить войну, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной. Вот все месседжи, которые я получил от него непосредственно", - сказал Зеленский.
Он также дожал, что не может прогнозировать уровень поддержки Украины со стороны США.
"Давайте посмотрим, что будет в ноябре", - призвал он.
Выборы президента США 2024 года
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
Заявления Трампа по Украине - что известно о выборах в США
Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его политическая оппонентка Камала Харрис встречалась с российским президентом Владимиром Путиным в Европе в начале 2022 года, после чего Россия вскоре вторглась в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, обсудив ситуацию в Украине и важность мирного урегулирования конфликта с Россией. Представитель Республиканской партии Борис Пинкус отметил, что разговор прошел успешно, и Трамп стремится к справедливому миру в Украине.
Политолог Андрей Золотарев, директор аналитического центра "Третий сектор", оценил президентскую кампанию в США, отметив, что шансы Камалы Харрис и Дональда Трампа пока равны, хотя многие прогнозируют победу Трампа.
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