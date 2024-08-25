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Зеленский унизил Путина: возле его дачи самое мощное ПВО в России

Алексей Тесля
25 августа 2024, 16:09
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Украина знает о расположении ПВО в РФ, подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин, ПВО
Владимир Зеленский потроллил Владимира Путина из-за ПВО в РФ / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот, mil.ru

Украина наносит удары по военным аэродромам и по энергетическим объектам на территории страны-агрессора РФ, заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе встречи с представителями индийских СМИ он отметил, что Украина знает, где находится российская противовоздушная оборона.

При этом он иронически подчеркнул, что такой мощной ПВО, как возле дач российского диктатора Владимира Путина, нет в обычных городах РФ.

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"Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Потому что противовоздушная оборона в России, мы знаем, мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он "должен начать ощущать эту войну".

Смотрите видео - Владимир Зеленский потроллил Владимира Путина:

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/ Скриншот

Что такое С-300?

С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).

Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.

В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.

Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.

Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.

Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).

Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300

Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.

Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Ранее россияне жаловались на атаку дронов по аэродрому "Мариновка". В российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы. Это произошло из-за, якобы, атаки с применением беспилотников и работу сил и средств противовоздушной обороны. После этого стало известно о пожаре в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что во время удара по авиабазе Су-34 под Волгоградом взрыв снес ангары с самолетами. Предположительно, россияне разместили склад БК на стоянке с самолетами.

Как сообщалось ранее, пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут обуздать шестой день - там уже горят дома. Огонь перекинулся на пригородную застройку, а также загорелась сухая растительность и камыш.

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