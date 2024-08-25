Под угрозой город-миллионник: РФ планировала новое наступление на Украину - Зеленский

Зеленский отметил, что российское военно-политическое командование планировало оккупировать Харьков и начать масштабное наступление на Сумском направлении.

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Зеленский объяснил цель Курской операции / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Силы обороны Украины перешли в наступление в Курской области превентивно, чтобы сорвать планы россиян по захвату Харькова и Сум. Об этом в интервью индийским СМИ заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Украина не вторгалась на территорию Российской Федерации. Зато Россия вторглась на украинскую территорию 10 лет назад, оккупировала ее и убивала людей.

"Россия подготовила вторжение на Харьковщине и хотела оккупировать полуторамиллионный город Харьков, а сегодня именно полтора миллиона человек там живет, потому что россия вторглась на это направление и люди из уничтоженных домов в маленьких городках и селах Харьковского региона переехали в Харьков, и там сейчас полтора миллиона. Россия хочет оккупировать этот город. Мы остановили. Это была часть их операции, мы сорвали им эту наступательную операцию", - сказал он. видео дня

Зеленский отметил, что после Харькова следующим шагом России должно было быть наступление на Сумы. Именно поэтому украинские военные начали превентивную Курскую операцию, чтобы не допустить захвата россиянами украинских городов.

"Следующий шаг был, и они уже все подготовили, на севере нашего государства именно со стороны города Сумы, со стороны курской области. Разница в том, что мы превентивно это сделали (Курскую операцию - Ред.), чтобы они не захватили наш город", - сказал президент.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Курская операция - что известно о наступлении ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция ВСУ в Курской области имела целью не только принудить Россию перебросить войска с востока, но и побудить Запад к более решительной военной поддержке Украины. Также эти бои на территории РФ должны были повысить мотивацию уставших украинцев. Как сообщает The Wall Street Journal, Курская операция изменила нарратив о том, что Украина не может остановить российскую военную мощь.

Вооруженные силы Украины могут продолжать продвижение на территории России вдоль границ Украины, чтобы создать санитарную или "серую" зону, заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Российские оккупанты сохраняют давление на Харьковском направлении, в частности на Волчанск, и перебрасывают резервы на Курщину, отметил командир БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Захват Волчанска позволит россиянам создать плацдарм для будущих наступательных действий под Купянском.

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