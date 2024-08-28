Испытания баллистической ракеты Украины: в Defense Express заявили об ударе по оккупантам

Иван Киричевский считает, что создание баллистической ракеты стало большим достижением для Украины.

https://glavred.info/ukraine/viprobuvannya-balistichnoji-raketi-ukrajini-u-defense-express-zayavili-pro-udar-po-okupantam-10592366.html Ссылка скопирована

ВСУ могли применить украинскую баллистическую ракету на фронте / коллаж: Главред, фото: pexels, СНБО

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что испытания украинской баллистической ракеты происходило сразу ударами по российским оккупантам.

"К счастью, мы не знаем, когда именно происходило испытание нашей баллистической ракеты. А также, в каком формате эти испытания происходили. Сложно сказать, есть ли у нас полигон на сегодня, где бы мы имели возможность скрыто провести испытания такого типа ракеты. Вряд ли у наших западных партнеров тоже есть полигоны, на которых они бы позволили испытать именно баллистические ракеты. И здесь очень интересен один факт. В 2023 году россияне очень часто заявляли, что сбивали ракету "Сапсан". Поэтому кто знает, возможно испытания нашей баллистической ракеты происходило не на полигоне, а в реальных боевых условиях. Фактически, испытания происходили сразу по оккупантам", - сообщил Киричевский в эфире "Еспресо".

По словам эксперта, создание баллистической ракеты стало большим достижением для Украины.

видео дня

"Очень хорошо, что сегодня мало известных фактов относительно нашей баллистической ракеты. Это хорошо для нас и не очень - для противника. Враг не должен знать, какие типы вооружения у нас есть в арсенале. Однако, следует отметить главное - баллистическая ракета является очень большим достижением для нас. Россияне били по объектам энергетики и нашему ВПК, а при таких условиях создать баллистическую ракету крайне сложно", - добавил он.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница". Известно, что украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства. Украинские силы провели испытания первой баллистической ракеты отечественного производства. Зеленский раскрыл об определенных наработках.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред