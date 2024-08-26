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Украина готовит ответ на российский ракетный удар: в Минобороны раскрыли детали

Юрий Берендий
26 августа 2024, 15:20
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Министр обороны Украины подчеркнул, что Украина готовит ответ на российскую ракетную атаку с применением собственного дальнобойного вооружения.
Украина готовит ответ на российский ракетный удар: в Минобороны раскрыли детали
Украина готовит ответ России на сегодняшнюю массированную атаку / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Украина готовит ответ на российский массированный ракетно-дроновой удар 26 августа. Об этом в своем Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, в результате российского обстрела украинских городов пострадали мирные жители, разрушены дома и повреждена критическая инфраструктура.

Министр обороны отметил, что это в очередной раз доказывает необходимость дальнобойных средств и снятия ограничений на удары по военным объектам противника для достижения победы.

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"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства. Глубокие соболезнования семьям погибших. Вместе мы выстоим и победим. Слава Украине!", - резюмировал Умеров.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Удар по Украине 26 августа - что известно о последствиях российского обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска во время массированной ракетной атаки на Украину ударили по дамбе Киевской ГЭС неподалеку Вышгорода. Однако, угрозы прорыва дамбы нет, отметил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российская воздушная атака 26 августа была одной из самых масштабных за время войны, направленной на энергетическую инфраструктуру, с целью вызвать блэкаут.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодняшняя утренняя атака была одной из самых масштабных за всю историю этой войны, и сейчас продолжается ликвидация ее последствий.

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