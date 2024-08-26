У россиян десятки раненых и "двухсотых": детали мощных прилетов под Мариуполем

В населенном пункте Бабах-Тарама Мангушского района Донецкой области в результате точных ударов по военной базе РФ были уничтожены и ранены десятки россиян.
Как пишет в Telegram советник главы Мариуполя Петр Андрющенко, удары были нанесены в промежутке между 12-40 и 14-00.
"Главная цель - база отдыха "Жигули", где базировались российские офицеры в коттеджных домах и большое количество солдат в корпусах", - подчеркнул он со ссылкой на данные местного Сопротивления.
Кроме того, в результате ударов также был поражен полевой лагерь рядом с "Жигулями" и несколько других, более мелких пунктов постоянной дислокации врага.
"Активная работа ПВО только засыпала обломками соседний Урзуф. Оккупант в панике эвакуировался выжившими из Бабах-Тарама в Урзуф. Большое количество скорых и пожарных не очень помогло", - уточнил он.
Андрющенко добавил, что согласно подтвержденным данным, в результате уничтожено 6 офицеров РФ, а также 8 солдат страны-агрессора. Кроме того, еще 17 оккупантов находятся в тяжелом состоянии в госпиталях Мариуполя и Бердянска.
"Выведены из строя навсегда два грузовика и военная техника. Последствия все еще уточняются. Но эффект был ярок", - добавил он.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
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Напомним, что в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования, к сожалению, не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено, часть получила ранения. Андрющенко не исключает, что целью атаки были НПЗ на территории РФ.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы РФ. Российские пропагандистские паблики наперебой начали оправдываться и убеждать, что в Мариуполе горит поле. Однако Андрющенко утверждает, что на месте пожара поля никогда не было.
Как сообщалось ранее в Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ. 4 августа стало известно о масштабном пожаре во временно оккупированном Мариуполе. Отмечается, что огонь вспыхнул в районе новой военной базы оккупантов. Андрющенко сообщил, что пожар наблюдал весь город.
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