В Мариуполе вспыхнул пожар в районе новой военной базы РФ: что известно

Андрющенко сообщил, что взрывов не было, но россияне быстро выезжают на место пожара.

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В Мариуполе пожар в районе военной базы РФ / коллаж: Главред, фото: Петр Андрющенко

4 августа стало известно о масштабном пожаре во временно оккупированном Мариуполе. Отмечается, что огонь вспыхнул в районе новой военной базы оккупантов. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

""Мариупольское сопротивление" сообщает о не внезапном пожаре в месте новой военной базы в районе "Хладокомбината"", - написал он.

По словам Андрющенко, пожар наблюдает весь город.

видео дня

"Детонации пока нет. Взрывов не было, но россияне быстренько выезжают", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Пожар в Мариуполе - видео:

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе - что известно

Напомним, в ночь на 16 июля во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области прогремело по меньшей мере пять взрывов. Тогда, в части города исчезло электроснабжение.

Позже, Вооруженные силы Украины подтвердили удары по российским захватчикам в Мариуполе в ночь на 16 июля. Как отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, был поражен комплекс С-300.

Кроме того, 15 июля во временно оккупированном Мариуполе также прогремели два взрыва. Российские оккупанты применили свою систему ПВО.

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