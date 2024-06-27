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Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

Юрий Берендий
27 июня 2024, 19:43
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Андрющенко отметил, что россияне готовятся провести масштабную наступательную операцию на юге Украины и назвал главные признаки подготовки врага.
Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко
Андрющенко назвал вероятные направления нового наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий на Юге Украины. В частности, признаками обострения ситуации на этом направлении боевых действий является строительство железной дороги через временно оккупированный Мариуполь и активность российских танкеров с топливом в порту города. Об этом рассказал в эфире телеканала "КИЕВ 24" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам советника мэра, строительство железной дороги через временно оккупированный город Мариуполь значительно изменит стратегическую ситуацию на поле боя.

"Точно можно сказать, что на сегодня россияне готовятся к наступлению где-то на юге Украины. Это может быть Донецкая область, начиная от линии Угледара, заканчивая населенными пунктами Роботино, Васильевка. Где именно, пока не известно, но такая подготовка, как формирование резервов, запуск железной дороги, позволяет им быстрее и эффективнее использовать ресурсы", - рассказал Петр Андрющенко.

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Он также добавил, что под угрозой может быть Угледар.

Кроме того, по его словам, в последнее время стало известно, что российский танкер неоднократно заходил в порт Мариуполя. Местное сопротивление сообщает, что танкер не прибывал пустым. За последнюю неделю местное сопротивление зафиксировало четыре визита этого танкера. Вероятно, он перевозил дизельное топливо,

"Это стало системой, очень угрожающая ситуация", - сказал Андрющенко в эфире 24 канала.

Он добавляет, что российские оккупанты восстановили цистерны для хранения горючего в порту Мариуполя. Представители местного сопротивления предполагают, что именно там россияне и хранят топливо.

Андрющенко также предполагает, что такие действия россиян могут означать подготовку к запуску железнодорожной ветки через временно оккупированный Россией Мариуполь, которая должна стать альтернативой Крымскому мосту и обеспечить поставки провизии в Крым. Также появилось еще одно судно, которое выходит практически ежедневно и ходит вдоль канала.

"Это свидетельствует, что россияне готовятся не просто к возобновлению судоходства, а готовятся к приему судов, которые могут нести больший вес, чем до того, более 8 - 9 тысяч тонн", - добавил Андрющенко.

Он считает, что увеличение числа судов в порту Мариуполя связано с новой волной активности в боевых действиях на Юге или на Востоке. Вероятно, там не происходят гражданские транспортные движения, поскольку отсутствуют товары или производства, которые требовали бы таких масштабных доставок, к которым сейчас готовится порт.

"Точно неизвестно, на каком направлении могут активизироваться, но готовятся. 2 - 3 недели, думаю, у нас есть, нужно реагировать", - подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Строительство железной дороги через Мариуполь - что известно о боях на Юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Мариупольского горсовета, российские оккупанты организовали свою военную базу в порту временно оккупированного Мариуполя.

В то же время Украине придется выбирать, что в первую очередь уничтожать - Крымский мост или новую железную дорогу оккупантов, которая пролегает вдоль Азовского моря из Ростова на оккупированный полуостров. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов, подчеркнув, что пока неясно, какое решение будет принято.

Разрешение Запада на поражение территории России увеличивает возможность наземной операции ВСУ по освобождению юга Украины и Крыма. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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