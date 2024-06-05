Войско РФ - это 'Тришкин кафтан': Жданов анонсировал освобождение юга и Крыма

Кроме Авдеевки, у российского войска нет никаких побед. Оккупанты не достигли ничего за два месяца наступления, отметил Олег Жданов.

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Поможет ли разрешение Запада бить по России освободить Крым / Коллаж: Главред, фото: Главред, ОК "Запад", 43 отдельная механизированная бригада

Разрешение Запада бить по территории России приближает возможность наземной операции ВСУ по освобождению юга Украины и Крыма. РФ не хватает войска, никаких достижений после Авдеевки оккупанты не достигли. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Российское войско сейчас как Тришкин кафтан, малое, то есть России не хватает войска. Вот и сегодня враг не может перебросить ничего в Брянскую область, под Сумы. Нужно эти силы снимать с фронта, но это делать Россия боится", - сказал эксперт.

Жданов подчеркнул, что за последние два месяца наступления России, оккупанты ничего не достигли. По его словам, при таких условиях удерживать территорию практически нереально.

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"Посмотрите на "успехи" российской армии... Никаких достижений после Авдеевки. Да и Авдеевку они просто дожали, сделав из нее "кишку"... Кроме Авдеевки, у войск РФ никаких побед нет. Ну, было Очеретино, но это не оперативный масштаб, а тактический успех", - отметил он.

Жданов подчеркнул, что особых достижений у российской армии нет, как Путин не старался. Территориальные достижения позволили бы показать влияние диктатора на саммите в Швейцарии.

"А были бы - на саммите в Швейцарии он мог бы показать свои достижения и убедить Запад, что он в состоянии захватывать территории, а значит с ним нужно считаться", - сказал полковник.

США разрешили Украине бить американским оружием по РФ - подробности

Напомним, администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но с ограничением на атаки только в пределах приграничных регионов, откуда российские силы атакуют Украину. Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ американским оружием.

"Зеленый свет" от Байдена на удары по территории России не распространился на один тип вооружения. США призвали Украину не бить по России дальнобойными ракетами, в частности ATACMS.

Как сообщал Главред, украинские военные на Харьковщине уже используют западное оружие для ударов по позициям оккупантов на территории РФ. За 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально переломить ход боевых действий на фронте, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Также разрешение ВСУ применять западное оружие для ударов по территории России создаст угрозу для авиации оккупантов на дальних подступах к украинской границе, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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