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Киев радикально изменил военную тактику: бои перешли на территорию России - BILD

Яна Ставская
5 июня 2024, 17:39
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Теперь украинские дроны и артиллеристы буквально охотятся на оккупантов на территории России.
HIMARS, украинские военные
Украинские военные атакуют РФ из HIMARS / Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

С тех пор, как США и ключевые партнеры Украины разрешили ВСУ бить своим оружием по приграничной территории России, Киев "радикально изменил военную тактику", говорится в материале BILD.

Журналисты отмечают, что Украина уже обстреливает приграничье страны-агрессора высокоточными американскими снарядами к HIMARS. Главред уже показывал впечатляющие последствия от прилетов по установкам ПВО С-300/400, обстреливавших Харьковскую область.

BILD же обращает внимание, что указанная атака произошла более чем в 50 км от украинско-российской границы.

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"В очередной раз системы (ПВО, - Главред) Путина не смогли сбить американские ракеты", - подчеркивают авторы материала.

Также в материале упоминаются атаки по центру управления российских офицеров вблизи Белгорода, по колонне военной техники в 50 км от границы в Курской области и взрывы на складе БК у Щебекино.

При этом сама Москва никак не реагирует, хотя ранее представители Кремля угрожали, что применение западного оружия по российской территории будет равно нападению Запада на Россию.

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Куда может бить Украина западным оружием? / Инфографика Главреда

Война в Украине - ситуация на фронте

В Украине на фронте сохраняется очень сложная ситуация. Российские оккупанты пытаются наступать сразу на многих направлениях.

Враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Также продолжаются активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру. Оккупанты пытаются захватить и взять под контроль эти города.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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