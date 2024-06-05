Киев радикально изменил военную тактику: бои перешли на территорию России - BILD

Теперь украинские дроны и артиллеристы буквально охотятся на оккупантов на территории России.

https://glavred.info/ukraine/kiev-radikalno-smenil-voennuyu-taktiku-boi-pereshli-na-territoriyu-rossii-bild-10570682.html Ссылка скопирована

Украинские военные атакуют РФ из HIMARS / Википедия, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

С тех пор, как США и ключевые партнеры Украины разрешили ВСУ бить своим оружием по приграничной территории России, Киев "радикально изменил военную тактику", говорится в материале BILD.

Журналисты отмечают, что Украина уже обстреливает приграничье страны-агрессора высокоточными американскими снарядами к HIMARS. Главред уже показывал впечатляющие последствия от прилетов по установкам ПВО С-300/400, обстреливавших Харьковскую область.

BILD же обращает внимание, что указанная атака произошла более чем в 50 км от украинско-российской границы.

видео дня

"В очередной раз системы (ПВО, - Главред) Путина не смогли сбить американские ракеты", - подчеркивают авторы материала.

Также в материале упоминаются атаки по центру управления российских офицеров вблизи Белгорода, по колонне военной техники в 50 км от границы в Курской области и взрывы на складе БК у Щебекино.

При этом сама Москва никак не реагирует, хотя ранее представители Кремля угрожали, что применение западного оружия по российской территории будет равно нападению Запада на Россию.

Куда может бить Украина западным оружием? / Инфографика Главреда

Война в Украине - ситуация на фронте

В Украине на фронте сохраняется очень сложная ситуация. Российские оккупанты пытаются наступать сразу на многих направлениях.

Враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Также продолжаются активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру. Оккупанты пытаются захватить и взять под контроль эти города.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред