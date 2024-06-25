Прячутся за мирным населением: РФ обустроила военную базу в порту Мариуполя

Российская база располагается возле домов мирных жителей, поскольку оккупанты целенаправленно прикрываются мирными украинцами.

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Россия использует мариупольский порт как военную базу / Коллаж: Главред, фото: Мариупольский горсовет

Российские захватчики обустроили в порту временно оккупированного Мариуполя Донецкой области свою военную базу. Об этом сообщил городской совет Мариуполя.

"В мариупольском порту оккупанты обустроили военную базу. Бывшая автобаза Мариупольского торгового порта на ул. Флотской используется подразделениями Росгвардии для постоянного базирования", - говорится в сообщении.

В городском совете также напомнили, что в первой половине июня мариупольские партизаны обнаружили большую логистическую базу российских оккупантов на улице Таганрогская, 60. Эта база располагается возле домов мирных жителей, поскольку войска РФ целенаправленно прикрываются мирными украинцами.

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Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Взрывы в РФ - ликвидация баз врага

Напомним, 22 июня во временно оккупированном Мариуполе произошли взрывы. В городе повреждены несколько баз российских оккупантов, сообщил Мариупольский горсовет.

Также 23 июня оккупанты ударили по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". В то же время ATACMS накрыли тайный объект Черноморского флота, как признались российские пропагандисты.

Как сообщал Главред, в результате удара ВСУ по бывшему заводу Knauf в оккупированном Соледаре Донецкой области были уничтожены и ранены российские оккупанты, а также ликвидирована военная техника РФ. Украинским защитникам удалось уничтожить и ранить более 10 российских военных

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