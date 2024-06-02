Оккупантов взорвали вместе с техникой: база РФ в Соледаре взлетела на воздух

На бывшем заводе Knauf в Соледаре засело одно из подразделений 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ

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Нанесен удар по оккупантам РФ в Соледаре / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В результате удара ВСУ по бывшему заводу Knauf в оккупированном Соледаре Донецкой области уничтожены и ранены российские оккупанты, а также ликвидирована военная техника ВС РФ.

Украинским защитникам удалось ликвидировать и ранить более 10 российских военных, пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

По предварительным данным, оккупанты попали под удар РСЗО американского производства HIMARS.

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Четверо военнослужащих РФ – "двухсотые", еще семеро получили ранения (из состава ремонтной роты + два представителя военной полиции).

Отмечается, что удар был нанесен около 09:00 в субботу. После захвата города на бывшем заводе Knauf засело одно из подразделений 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 08275 из Мурманской области России).

Потери врага:

эвакуатор-тягач КТ-Л (ТК6АМ) (уничтожено);

танкоремонтная мастерская ТРМ-80 (поврежден);

бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) (поврежден).

Смотрите видео - ВСУ ударили по оккупантам в Соледаре:

/ Скриншот

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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись на востоке. Ресурс DeepState сообщил об уточнении линии столкновения в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский назвал горячие точки на Харьковщине. На поле боя все решают смелость и стойкость украинских бойцов, которые отражают атаки российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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