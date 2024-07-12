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"Только что там были Хуснуллин и Пушилин": Андрющенко о "прилете" в Мариуполе

Мария Николишин
12 июля 2024, 15:29
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Андрющенко также опубликовал фото и видео большого задымления в оккупированном Мариуполе.
'Только что там были Хуснуллин и Пушилин': Андрющенко о 'прилете' в Мариуполе
Андрющенко сообщил о "прилете" в Мариуполе / коллаж: Главред, фото: Петр Андрющенко

Днем в оккупированном российскими захватчиками Мариуполе было шумно. В 12:18 советник городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в городе прогремел взрыв.

По его словам, был нанесен удар по аэропорту.

"Только что там были Хуснуллин и Пушилин (заместитель председателя российского правительства и так называемый глава "ДНР" - ред.). Да и без них там хватает..." - написал он в Telegram.

видео дня

Андрющенко также опубликовал фото и видео большого задымления, отметив, что оккупанты заявляют о работе ПВО.

"Сбили аэропортом в итоге", - сказал советник мэра.

Смотрите видео "прилетов" в Мариуполе:

'Только что там были Хуснуллин и Пушилин': Андрющенко о 'прилете' в Мариуполе

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Ситуация в Мариуполе - что известно

Напомним, в четверг, 2 мая, во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя отметил, что взрыв произошел в районе "Дормаш", где располагались российские оккупанты.

24 апреля ВСУ успешно поразили место дислокации российских оккупантов в захваченном Мариуполе. После удачного прилета "толстых ракет" (так россияне называют Storm Shadow, - Главред) российские войска начали немедленно перемещать личный состав из нескольких близлежащих районов - с территории ферм и складов в лесополосы.

В Левобережном районе захваченного РФ Мариуполя Донецкой области был нанесен удар по расположению российских оккупантов 22 апреля. Как рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пожар от "хлопка" захватчики потушили только ночью, а потом грузовиками вывозили оттуда раненых.

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