Кремль может отвернуться от Курской области в обмен на войну в Украине

Эксперты напомнили, что в России процветает диктатура, поэтому Кремль может отвернуться от Курской области.

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Кремль может не считаться с Курщиной в обмен на войну в Украине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

В политических целях российское руководство может отдать предпочтение ведению войны в Украине, а не стабилизации ситуации в Курской области. Так считает аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью "Радио Свобода".

Аналитик считает, некоторые граждане России могут быть недовольны действиями Кремля.

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"Но когда Кремль действительно заботился о простых гражданах? Это диктатура, ей это не нужно", - заявил Кастехельми.

Отвечая на вопрос о мнении западных лидеров относительно "Курской операции", аналитик рассказал, что для Запада такой шаг ВСУ стал настоящей неожиданностью.

"Возможно, что нестандартное мышление не всегда хорошо, но, по крайней мере, оно показывает, что Украина готова действовать, она готова делать то, что хочет, и она также может переиграть Россию, по крайней мере локально, что также важно показать", - подчеркнул эксперт.

Также он добавил, что "операция" еще не завершилась и может принести много "сюрпризов" как для россиян, так и для западных партнеров.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

В МИД Швеции заявили, что поддерживают "операцию" украинцев в Курской области и надеются на ее дальнейший успех.

Российский диктатор Путин вызвал "на коврик" губернатора Курской области, а в эфире российских телеканалов назвал наступление ВСУ на Курщину "ситуацией".

Напомним, ранее западные аналитики заявили, что военное командование России планирует обменять часть Курской области на стратегический город на востоке Украины.

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