Катастрофа для Путина: в МИД Швеции сделали заявление о 'Курской операции'

В МИД Швеции заявили, что приветствуют операцию ВСУ в Курской области и называют ее "катастрофичной" для Путина.

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Шведский МИД поддерживает операцию ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: Facebook Генштаб ВСУ, Википедия, Радио Свобода

В то время, как западные лидеры боятся эскалации конфликта с Россией на фоне наступления Украины в Курской области, министр МИД Швеции Тобиас Билльстрем активно поддерживает такие действия ВСУ. Об этом дипломат заявил в интервью Financial Times.

Билльстрем подчеркнул, что активная фаза наступления украинцев на Курскую область доказала, что западные лидеры и политики ошибались на счет того, что подобная ситуация может привести к эскалации конфликта.

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Министр также сообщил, что "нарратив конфликта" между Россией и Украиной значительно изменился после того, как ВСУ захватили более 1200 кв.км территории россиян.

Он призвал союзников Киева активизировать помощь.

"Тот факт, что это вообще стало возможным, гораздо важнее, чем фактическая территория на месте. Это катастрофически для режима Путина. Это показывает российскому населению и всему миру, что российская военная машина полая... Она не смогла защитить свою границу", - сказал он.

Стоит сказать, что Швеция почти 200 лет поддерживала нейтралитет и не вступала в военные конфликты в мире, но когда россияне начали полномасштабную войну против Украины, то Швеция вступила в НАТО. Кроме того, она является одним из важнейших поставщиков критически необходимого вооружения для украинских войск.

Шведские дипломаты активно поддерживают наступление Украины в Курской области и считают, что оно стало шоком для россиян и диктатора Владимира Путина.

"Если раньше и были такие идеи [о скором мирном урегулировании], то грандиозный успех с "Курском" изменил ситуацию", - добавил Билльстрем.

Также министр заявил, что наступление Украины на Курщине показало не только слабость Путина, но и то, что западные лидеры ошибались, не оказывая достаточную поддержку ВСУ.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости

Российский диктатор Путин вызвал "на коврик" губернатора Курской области, а в эфире российских телеканалов назвал наступление ВСУ на Курщину "ситуацией".

Напомним, ранее западные аналитики заявили, что военное командование России планирует обменять часть Курской области на стратегический город на востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию в Курской области "превентивным ударом" и рассказал о результатах продвижения войск Украины по территории РФ.

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