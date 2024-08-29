'Авиация РФ под угрозой уничтожения': эксперт раскрыл преимущества ракеты-дрона 'Паляница'

Сейчас на фронте сложилась ситуация, когда у россиян самолеты есть, а у Украины почти нет.

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Ракета-дрон "Паляница" может уничтожить авиацию РФ / коллаж: Главред, фото: pexels, СНБО

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал подробнее о преимуществах использования реактивного беспилотника "Паляница", который разработала Украина.

Эксперт пояснил, что с появлением этого беспилотника Украина сможет наносить удары по вражеской авиации.

"Если раньше мы в основном били по нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов, горюче-смазочных материалов и аэродромам, то с появлением этого дрона приоритетной целью станет сама авиация", - отметил Романенко.

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Сейчас на фронте сложилась ситуация, когда у россиян самолеты есть, а у Украины почти нет. Также враг использует современные истребители с авиационными ракетами воздух-воздух, которые действуют по другому принципу и нам трудно с ними тягаться.

Новые возможности ВСУ с дроном "Паляница"

Авиационный эксперт также рассказал, что дальность "Паляницы" составляет 750 километров. Однако показатель в 750 км - это радиус действия от линии боевого соприкосновения.

"Во-первых, скорость этого беспилотника выше предыдущих. Благодаря реактивному двигателю он может нести в четыре раза больше веса полезной нагрузки. Подъемная сила напрямую зависит от скорости, и если мы с помощью реактивного двигателя вдвое увеличиваем скорость, то это означает, что полезной нагрузки будет больше как раз таки в четыре раза", - заявил Романенко.

Эксперт также рассказал, что теперь Украина сможет маневрировать: либо ставить менее мощный двигатель и существенно увеличивать полезную нагрузку, либо ставить более серьезный двигатель и снижать полезную нагрузку.

"Больше взрывчатки - меньше дальность, и наоборот. Принцип работы как у любого транспортного самолета. Чем дальше летишь, тем меньше груза можешь с собой взять, и чем больше нагрузка, тем меньше дальность", - отметил Романенко и добавил, что дрон Паляница способен долететь и до Москвы.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Военный эксперт также подчеркнул, что дронами "Паляница" можно будет реализовать интересную комбинацию по поражению взлетно-посадочной полосы и военных самолетов на российских аэродромах.

"Ударом посередине взлетно-посадочной полосы аэродром будет выведен из строя, и самолеты не смогут подняться в воздух. Ремонт потребует примерно 2-3 дня, потому что надо будет снять старое покрытие, утрамбовать землю, и сделать новое. И пока будет делаться ремонт, можно расстрелять самолеты на этом аэродроме, используя Паляницу, но уже с кассетными или осколочно-фугасными боеприпасами", - пояснил Романенко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница". Известно, что украинская ракета-дрон была разработана за полтора года. Она запускается с наземной установки.

Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства. Украинские силы провели испытания первой баллистической ракеты отечественного производства. Зеленский раскрыл об определенных наработках.

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