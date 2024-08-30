Больше ПВО и развитие 'оборонки': результаты встречи Умерова и Остина

Министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался со своим коллегой Ллойдом Остином.

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Рустем Умеров и Ллой Остин / коллаж: Главред, фото: Википедия

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с американским министром Ллойдом Остином, во время встречи они обсудили поставки нового вооружения и ПВО для Украины. Об этом министр обороны рассказал в своем Telegram-канале.

Как сказал Умеров, он рассказал своему коллеге о результатах на поле боя в Украине, а также о продвижении украинских войск. Генералы ВСУ рассказали американцам, какое именно вооружение в первую очередь нужно Украине для эффективной защиты своих территорий.

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"Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами", - написал Умеров.

Он подчеркнул, что противовоздушная оборона была и остается приоритетной для Украины. ВСУ нужны установки ПВО, а также ракеты к ним, чтобы защитить критическую инфраструктуру, людей и города.

"Другой фокус встречи - развитие украинской оборонной промышленности. За последние два года мы запустили сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие. Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины", - подчеркнул Умеров.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Сотрудничество Украины с другими странами и война - последние новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии и обсудил возможности сотрудничества стран на разных уровнях. Позже в Америке заявили, что ожидают того, что индийская сторона будет активно сотрудничать с Украиной.

Стало известно, что Великобритания расширяет сотрудничество с Украиной и заключит с ней оборонный контракт, а также сотрудничество сроком на сто лет.

Напомним, что США заявили о мощном пакете военной помощи Украине. Этот пакет, ориентировочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе средства противовоздушной обороны и многое другое.

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