В США сомневаются, что один из переданных Украине F-16 разбился в результате "дружественного огня" ЗРК Patriot, пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных американских военных чиновников.
Отмечается, что США и Украина рассматривают версии о механической неисправности или об ошибке пилота.
В то же время некоторые аналитики заявили, что еще рано рассуждать о причинах крушения истребителя, так как западные установки ПВО и самолеты F-16 еще никогда не работали вместе в таких сложных условиях.
"К потере F-16 могло привести многое, включая техническое состояние самолета, ошибку пилота, внешние факторы", - рассказал авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.
Например, сказал он, фрагменты уничтоженной ракеты могли попасть в жизненно важную часть самолета.
"На данном этапе расследования рассматриваются все версии, включая дружественный огонь", - отметил эксперт.
В свою очередь, действующий украинский летчик пожаловался в комментарии СМИ на устаревшую структуру управления авиацией. Однако было бы неправильно возлагать всю вину на бывшего командующего, добавил пилот.
Кто такой Анатолий Храпчинский?
Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.
Проблемы лежат глубже - и связаны с командной структурой, пропитанной бюрократией, которая слишком часто вознаграждает тех, кто не подвергает сомнению авторитет и чье мышление может быть устаревшим.
"У пилотов есть множество задач, даже на земле, и бюрократия - это раковая опухоль авиации. Сегодня я все утро писал и печатал, следуя инструкциям советских времен", - объяснил летчик.
Крушение F-16 в Украине - все, что известно о трагедии
26 августа упал один из переданных Западом самолетов F-16 во время отражения ракетной атаки России. 30-летний летчик Алексей Мусь, пилотирующий истребитель, погиб во время авиакатастрофы.
В соцсетях через одиозную депутатку Марьяну Безуглую сразу же разошлись слухи, мол, самолет упал вследствие "дружественного огня" Patriot.
На фоне крушения F-16 был уволен командующий Воздушными силами Николай Олещук. Минобороны официально не связывает увольнение генерала с недавним воздушным происшествием.
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