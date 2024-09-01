Крушение F-16 в Украине: в США отбросили одну из версий

Аналитики тем временем просят не торопить следствие - F-16 в Украине столкнулись с чрезвычайно сложными вызовами.

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Как погиб летчик Алексей Мусь - подробности / Коллаж Главреда. Фото: Армия США, скриншот

В США сомневаются, что один из переданных Украине F-16 разбился в результате "дружественного огня" ЗРК Patriot, пишет The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных американских военных чиновников.

Отмечается, что США и Украина рассматривают версии о механической неисправности или об ошибке пилота.

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В то же время некоторые аналитики заявили, что еще рано рассуждать о причинах крушения истребителя, так как западные установки ПВО и самолеты F-16 еще никогда не работали вместе в таких сложных условиях.

"К потере F-16 могло привести многое, включая техническое состояние самолета, ошибку пилота, внешние факторы", - рассказал авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

Например, сказал он, фрагменты уничтоженной ракеты могли попасть в жизненно важную часть самолета.

"На данном этапе расследования рассматриваются все версии, включая дружественный огонь", - отметил эксперт.

В свою очередь, действующий украинский летчик пожаловался в комментарии СМИ на устаревшую структуру управления авиацией. Однако было бы неправильно возлагать всю вину на бывшего командующего, добавил пилот.

Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

Проблемы лежат глубже - и связаны с командной структурой, пропитанной бюрократией, которая слишком часто вознаграждает тех, кто не подвергает сомнению авторитет и чье мышление может быть устаревшим.

"У пилотов есть множество задач, даже на земле, и бюрократия - это раковая опухоль авиации. Сегодня я все утро писал и печатал, следуя инструкциям советских времен", - объяснил летчик.

Крушение F-16 в Украине - все, что известно о трагедии

26 августа упал один из переданных Западом самолетов F-16 во время отражения ракетной атаки России. 30-летний летчик Алексей Мусь, пилотирующий истребитель, погиб во время авиакатастрофы.

В соцсетях через одиозную депутатку Марьяну Безуглую сразу же разошлись слухи, мол, самолет упал вследствие "дружественного огня" Patriot.

На фоне крушения F-16 был уволен командующий Воздушными силами Николай Олещук. Минобороны официально не связывает увольнение генерала с недавним воздушным происшествием.

F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

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