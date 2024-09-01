В Харькове прогремели новые взрывы: появились детали массированного удара РФ

Российские оккупанты массированно били по Харькову баллистическими ракетами.

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Стали известны подробности удара РФ по Харькову / Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС, Харьковская областная прокуратура

В воскресенье вечером, 1 сентября, российские военные снова ударили по Харькову, в городе были слышны взрывы.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и район: будьте в укрытиях", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в Харькове был слышен взрыв и призвал харьковчан быть осторожными.

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Подробности массированного обстрела Харькова

Российские оккупанты массированно били по Харькову в воскресенье, 1 сентября, баллистическими ракетами "Искандер-М" и С-300/400.

"Прокурорами и следователями полиции установлено, что по торговому центру в Салтовском районе г. Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М", - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Уточняется, что по зданию Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Как подчеркнули в областной прокуратуре Харьковщины, количество пострадавших возросло до 44 человек, среди них 7 детей. Медицинскую помощь оказывают еще одному трехмесячному мальчику.

/ t.me/prokuratura_kharkiv

Взрывы в Харькове 1 сентября - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов РФ. Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория около Гидропарка в Киевском районе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова. Президент отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

Позднее появилось видео с моментом удара по Харькову. В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.

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