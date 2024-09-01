Столбы дыма: после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды

Из Белгородской области Россия выпускает по Харькову ракеты и сбрасывает авиабомбы.

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В Белгородской области "неспокойно" - детали / Коллаж Главреда. Фото: российские паблики

После массированного удара России по Харькову в воскресенье, 1 сентября, в Белгороде и окрестностях прогремели мощные взрывы.

Российские СМИ писали о пострадавших. Сообщалось о прилетах по городской инфраструктуре и жилой застройке.

Пропагандисты обвиняют в обстреле ВСУ, однако известно, что в это время как раз оккупанты вели обстрел украинского приграничья.

видео дня

Кроме того, из Белгородской области противник постоянно атакует украинскую территорию. Например, последний такой случай был зафиксирован днем ранее - 30 августа РФ ударила оттуда авиабомбами по Харьковщине.

Ранее Главред показал последствия обстрелов российскими вооруженными силами их же города Суджа Курской области.

На этом фоне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков хвастался, мол, РФ уже "отвечает" на прорыв ВСУ в Курскую область.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Взрывы сегодня - удар по Харькову 1 сентября

Российские оккупанты жестоко ударили по Харькову 1 сентября. В результате вражеских ударов пострадали более 40 человек. Среди пострадавших есть 5 детей, 2 медика и 2 спасателя.

В городе продолжают разбирать завалы и искать людей. В Сети тем временем разлетелось видео с моментом удара по городу. На кадрах видно прицельное попадание вражеской ракеты.

По данным МВД Украины, РФ выпустила более десятка ракет по Харькову. Было зафиксировано 3 попадания ракетами ЗРК С-300 и тремя ракетами Искандер-М.

Президент Владимир Зеленский отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

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