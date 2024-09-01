Столбы дыма: после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды

После массированного удара России по Харькову в воскресенье, 1 сентября, в Белгороде и окрестностях прогремели мощные взрывы.
Российские СМИ писали о пострадавших. Сообщалось о прилетах по городской инфраструктуре и жилой застройке.
Пропагандисты обвиняют в обстреле ВСУ, однако известно, что в это время как раз оккупанты вели обстрел украинского приграничья.
Кроме того, из Белгородской области противник постоянно атакует украинскую территорию. Например, последний такой случай был зафиксирован днем ранее - 30 августа РФ ударила оттуда авиабомбами по Харьковщине.
Ранее Главред показал последствия обстрелов российскими вооруженными силами их же города Суджа Курской области.
На этом фоне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков хвастался, мол, РФ уже "отвечает" на прорыв ВСУ в Курскую область.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Взрывы сегодня - удар по Харькову 1 сентября
Российские оккупанты жестоко ударили по Харькову 1 сентября. В результате вражеских ударов пострадали более 40 человек. Среди пострадавших есть 5 детей, 2 медика и 2 спасателя.
В городе продолжают разбирать завалы и искать людей. В Сети тем временем разлетелось видео с моментом удара по городу. На кадрах видно прицельное попадание вражеской ракеты.
По данным МВД Украины, РФ выпустила более десятка ракет по Харькову. Было зафиксировано 3 попадания ракетами ЗРК С-300 и тремя ракетами Искандер-М.
Президент Владимир Зеленский отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.
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