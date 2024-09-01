Поднялись столбы дыма, есть пострадавшие: в Сумах прогремела серия мощных взрывов

По предварительным данным, российские оккупанты ударили по городу КАБами.

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РФ ударила КАБами по Сумам / Коллаж: Главред, фото: скриншот (иллюстративное фото)

В Сумах прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщают о том, что почувствовали сильную взрывную волну. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В городе прогремело три взрыва. По данным Sumyregion, российские оккупанты ударили по городу Сумы КАБами. По меньшей мере один человек получил ранения.

РФ ударила по Сумам КАБами / фото: Telegram

News Sumy также сообщают о плохих новостях.

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"К сожалению! Хороших новостей нет! Все детали ждем от официальных источников", - говорится в сообщении.

В Сети появилось фото со столбами дыма после ударов КАБами.

РФ ударила по Сумам КАБами / фото: Telegram

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ накрыла Часов Яр огнем: погибли пять человек, разрушены жилые дома. Россияне обстреляли город в субботу утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Впоследствии стало известно, что количество погибших после удара РФ увеличилось до семи, также есть много травмированных и раненых.

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