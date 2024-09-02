Иран готовит крупную поставку баллистических ракет для РФ: в Bloomberg раскрыли угрозы

Передача баллистических ракет от Ирана в Россию будет означать тревожный сигнал для Украины.

https://glavred.info/world/iran-gotuye-veliku-postavku-balistichnih-raket-dlya-rosiji-u-bloomberg-rozkrili-zagrozi-10593707.html Ссылка скопирована

Иран передаст России баллистические ракеты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС, скриншот: видео

Европейские чиновники ожидают, что Иран неизбежно поставит баллистические ракеты в страну-агрессора Россию. Этот шаг может вызвать быстрый ответ со стороны союзников Украины.

Известно, что Иран предоставил России сотни беспилотников во время 2,5-летней войны России против Украины, но потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие конфликта, считают люди, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную информацию и оценки, передает Bloomberg.

Они отказались предоставить оценку типа и объема поставок или сроков, хотя один из официальных лиц сказал, что поставки могут начаться в течение нескольких дней. Известно, что баллистические ракеты летают гораздо быстрее, чем крылатые ракеты или беспилотники, и могут нести больший полезный груз.

видео дня

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

В издании также отмечают, что США и другие союзники по Организации Североатлантического договора неоднократно предостерегали Тегеран от такого шага и прилагают дипломатические усилия, чтобы этого не произошло.

Поставки оружия Ирана в Россию

Напомним, что Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить". Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морской флот имеет на вооружении новые крылатые ракеты, оснащенные боеголовками высокой взрывной силы, которые "невозможно обнаружить".

Стало известно, что Иран может предоставить сотни новых ракет России. Отмечается, что Иран находится на последних стадиях перед предоставлением России значительного количества ракет "поверхность-поверхность". Вероятно, Россия и Иран подписали соответствующий контракт еще 13 декабря 2023 года.

В МИД Ирана рассказали планирует ли Тегеран передачу баллистики России. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Глава европейской дипломатии прокомментировал эту ситуацию во время общения с главами министерств стран-членов НАТО.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред