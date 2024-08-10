Замаскированные под грузовик: Иран может предоставить сотни новых ракет России

Ababil это достаточно небольшая по размерам ракета длиной 3,7 метра, весом 240 килограммов и дальностью до 86 километров, говорят аналитики.

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Иран может предоставить сотни новых ракет России / коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия, flickr

Иран может передать сотни баллистических ракет для страны-агрессора России для ведения войны в Украине. Речь идет о Fath-360 и Ababil, которые имеют свои особенности. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что Иран находится на последних стадиях перед предоставлением России значительного количества ракет "поверхность-поверхность". Вероятно, Россия и Иран подписали соответствующий контракт еще 13 декабря 2023 года.

Ababil это достаточно небольшая по размерам ракета длиной 3,7 метра, весом 240 килограммов и дальностью до 86 километров. Она существует в двух версиях со спутниковой и инерциальной навигацией и с дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке.

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"Также известно, что пуск ракеты осуществляется из транспортно-пусковых контейнеров, которые группируются по 8 на одной платформе", - пишут аналитики.

По словам издания, до последнего о существовании этой ракеты публично не сообщалось. В то же время название Ababil также активно использовано и для наименования БпЛА, как разведывательно-ударных, так и дальнобойных дронов-камикадзе.

По данным Defense Express, эта ракета ни разу не фигурировала, как интересующая Россию. Стоит также добавить, что эта разработка известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно лишь в конце 2021 года.

Сообщается, что эта ракета имеет длину в 5,1 метра, при диаметре 368 миллиметров, общий вес 787 килограммов, из которой на боевую часть приходится 150 килограммов и достигает скорости 4 Маха, дальность полета до 120 километров.

"Система наведения Fath-360 состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации. Очевидно эта ракета базируется на Fateh-110 и является ее значительно уменьшенной копией. Визуально, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста. В то же время пусковая Fath-360, что является уже традицией для Ирана, замаскирована под обычный гражданский грузовик", - подчеркнули в Defense Express.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Сотрудничество Ирана с Россией - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360, а также другую военную технику. В этом пакете помощи будут вероятно и "шахеды".

Кроме того, иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морской флот имеет на вооружении новые крылатые ракеты, оснащенные боеголовками высокой взрывной силы, которые "невозможно обнаружить".

В мае сообщалось, что Иран впервые поставил России новейшие авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"), которые могут использоваться для ударов по Украине.

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