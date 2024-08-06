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Иран готовится к войне с Израилем: в NYT раскрыли, какую роль играет Россия

Анна Ярославская
6 августа 2024, 10:25
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Москва не может позволить себе отказать Тегерану в помощи, поскольку она в значительной степени полагается на иранские беспилотники в Украине.

Иран, Израиль, Шойгу
Иран попросил у России ПВО для подготовки войны с Израилем / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Иран готовится к возможной войне с Израилем, поэтому запросил у России современные системы противовоздушной обороны. Поставки, вероятно, уже идут.

Как пишет издание The New York Times, двое иранских чиновников, знакомых с планированием войны, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции, подтвердили, что Иран обратился с такой просьбой к РФ. По их словам, Россия начала поставки современных радаров и средств противовоздушной обороны. Отмечается, что чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать эту помощь публично.

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По данным NYT, 5 августа Тегеран посетил экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, командующим иранских вооруженных сил бригадным генералом Мохаммадом Багери, который возглавляет планирование военных ударов по Израилю, и с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Визит Шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и Россией, который укрепился после начала войны в Украине в 2022 году. Иран предоставил России военные беспилотники, и две страны недавно завершили соглашение о расширении военного и разведывательного сотрудничества", – пишут журналисты.

Иранское государственное телевидение показало, как Шойгу и генерал Багери поприветствовали друг друга, встретились с глазу на глаз, а затем приняли участие в более широкой встрече за столом переговоров с членами российской делегации и иранскими военными чиновниками.

Шойгу заявил, что РФ готова к "полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".

Генерал Багери заявил, что отношения между их странами являются "глубокими, долгосрочными и стратегическими", и что при новом правительстве Ирана они будут только расширяться.

Издание напоминает, что Россия также имеет экономические и культурные связи с Израилем, потому что там проживает большое количество русских евреев.

При этом аналитики говорят, что Москва не может позволить себе отказать Тегерану в помощи, поскольку она в значительной степени полагается на иранские беспилотники в Украине.

"Если иранцы просят россиян о противовоздушной обороне, они используют свои рычаги. Вопрос в том, как россиянам удовлетворить Тегеран, не испортив при этом свои отношения с Израилем", - прокомментировал представитель консалтинговой компании по вопросам разведки и безопасности Soufan Group Колин П. Кларк.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине

До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.

19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивыне действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую.

На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70 %. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40 %. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС.

В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнёрстве.
Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договорённость о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Усилилась и военно-экономическое сторудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщение о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники в Иране – после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35.

Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Убийство лидера ХАМАС в Ираине - что известно

31 июля в столице Ирана ликвидировали одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию.

Хания был убит в результате взрыва в своем гостевом доме, когда он посещал Иран в день инаугурации нового президента.

В ХАМАС обвинили в нападении Израиль. Высокопоставленный представитель ХАМАС, член политбюро Муса Абу Марсук указал, что убийство "не останется без ответа".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать данные сообщения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар из Ирана по Израилю.

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