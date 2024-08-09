УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

Юлия Закрепа
9 августа 2024, 18:33
46
Иран обвинил Израиль в убийстве лидера ХАМАСа, а Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.
Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое 'невозможно обнаружить'
Иран изобрел новое мощное оружие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морской флот имеет на вооружении новые крылатые ракеты, оснащенные боеголовками высокой взрывной силы, которые "невозможно обнаружить".

В издании The Telegraph отметили, что заявление самой мощной организации безопасности страны совпадает с эскалацией напряженности в регионе после того, как Иран пообещал отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

"В современном мире нужно либо быть могущественным, чтобы выжить, либо сдаться. Нет золотой середины", - сказал главнокомандующий гвардии генерал-майор Хоссейн Салами.

видео дня

Иран обвинил Израиль в убийстве лидера ХАМАСа, а Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

"Военно-морской флот гвардейцев пополнен большим количеством крылатых ракет. Эти новые ракеты обладают способностью взрывоопасных боеголовок, которые невозможно обнаружить и могут нанести значительный ущерб и поразить свои цели", - говорится в заявлении гвардейцев.

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Напомним, что Иран готовится к войне с Израилем. В NYT заявили, что Москва не может позволить себе отказать Тегерану в помощи, поскольку она в значительной степени полагается на иранские беспилотники в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль. США пытаются разорвать цикл эскалации, максимально ограничивая атаки Ирана и Хезболлы, а затем сдерживая ответ Израиля.

ХАМАС

Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оружие Иран новости Ирана Нападение ХАМАС на Израиль
Реклама

Главное за день

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:25 Украина
ПВО, спецоперации и действия ВСУ на участках, с которых РФ бьет по Украине: детали Ставки

ПВО, спецоперации и действия ВСУ на участках, с которых РФ бьет по Украине: детали Ставки

19:04 Украина
Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:33 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 5132

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4845

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Многих военных это задело : политолог объяснил инфантильность Залужного 3490

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой 3144

Всплыли грязные подробности брака Петросяна с молодухой

Последние новости

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал о покушениях на его жизнь

Реклама
17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:35

Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВКВидео

Реклама
16:33

Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способВидео

16:25

РФ не готова к боям в Курской области: будет перебрасывать войска - разведка Эстонии

16:23

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

16:08

Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование

16:00

И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - СтерненкоВидео

15:40

Рак уже не так страшен: топ-7 полезных свойств матчи от нутрициологов

15:39

"Путин обжегся": оккупанты не могут переломить ситуацию на фронте

15:31

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знакВидео

15:08

50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в КонстантиновкеФотоВидео

14:57

Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средствоВидео

14:32

"Колбасить" будет от Одессы до Москвы: сейсмолог спрогнозировал землетрясение

14:23

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для УкраиныФото

14:07

Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

13:40

Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по КонстантиновкеФото

13:37

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перевели в среднюю школу: что случилось

13:14

Прокляли до седьмого колена: молодуха путиниста Петросяна серъезно попала

13:10

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способВидео

13:05

Удар РФ по Константиновке: появилась информация о погибших и раненыхФото

12:59

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

12:56

Потери армии РФ поражают количеством: военный о ситуации в Часовом Яру

Реклама
12:51

Начинать стоит уже с августа: как подготовить клубнику к зиме - главные советыВидео

12:29

Дорофеева оказалась на больничной койке

12:27

РФ ударила по супермаркету в Константиновке: первые подробностиФото

12:21

Украина может обменять захваченные районы Курcкой области: в BILD раскрыли детали

12:08

РФ не так сильна, как кажется, ее "красные линии" являются просто словами - The Guardian

11:55

Света не будет до 12 часов в сутки: неутешительный прогноз для украинцев

11:49

Еще и соседей будете угощать: как приготовить гору сочнейших котлет из одного куриного филеВидео

11:48

Гороскоп на завтра 10 августа: Козерогам - резкие перемены, Рыбам - обострение проблем

11:47

Путин потирает руки: в Германии выступили против помощи Украине

11:13

Удары по территории РФ: сделают ли они Москву более сговорчивой - политологВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять