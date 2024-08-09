Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое 'невозможно обнаружить'

Иран обвинил Израиль в убийстве лидера ХАМАСа, а Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

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Иран изобрел новое мощное оружие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что его военно-морской флот имеет на вооружении новые крылатые ракеты, оснащенные боеголовками высокой взрывной силы, которые "невозможно обнаружить".

В издании The Telegraph отметили, что заявление самой мощной организации безопасности страны совпадает с эскалацией напряженности в регионе после того, как Иран пообещал отомстить за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

"В современном мире нужно либо быть могущественным, чтобы выжить, либо сдаться. Нет золотой середины", - сказал главнокомандующий гвардии генерал-майор Хоссейн Салами. видео дня

Иран обвинил Израиль в убийстве лидера ХАМАСа, а Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

"Военно-морской флот гвардейцев пополнен большим количеством крылатых ракет. Эти новые ракеты обладают способностью взрывоопасных боеголовок, которые невозможно обнаружить и могут нанести значительный ущерб и поразить свои цели", - говорится в заявлении гвардейцев.

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Напомним, что Иран готовится к войне с Израилем. В NYT заявили, что Москва не может позволить себе отказать Тегерану в помощи, поскольку она в значительной степени полагается на иранские беспилотники в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболлы" на Израиль. США пытаются разорвать цикл эскалации, максимально ограничивая атаки Ирана и Хезболлы, а затем сдерживая ответ Израиля.

ХАМАС Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

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