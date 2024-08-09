Сотни ракет и шахедов: Иран готовит масштабную военную помощь для РФ

Иран готовит очередной пакет военной помощи для России, речь идет о баллистических ракетах малой дальности.

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Военная помощь Ирана для РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360, а также другую военную технику. В этом пакете помощи будут вероятно и "шахеды". Об этом сообщили аналитики издания Reuters.

Как сообщают источники в европейской разведке, несколько десятков российских военных сейчас проходят обучение в Иране для работы с ракетами Fath 360. Вероятно, что следующим шагом будет передача Ираном этих баллистических ракет для россиян.

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Кроме того, аналитики издания утверждают, что Россия и Иран еще 13 декабря подписали договор о поставках баллистических ракет малой дальности, а также других баллистических систем и вооружения, созданных иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO), под названием Ababil.

Источники в европейской разведке сообщили, что не могут назвать точной даты поставки вооружения для российской армии, но они утверждают, что это произойдет в ближайшее время.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.

19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую. На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС. В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве. Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35. Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Министерство обороны РФ пока не комментирует возможности получения Fath 360.

Сотрудничество Ирана и России и война в Украине

Напомним, западные политики сообщают, что Иран готовится напасть на Израиль и запросил у России новые системы ПВО.

Иран с начала полномастабного вторжения России в Украину поставляет армии оккупанта беспилотники типа "шахед". Позже стало известно, что Китай разрабатывает подобные беспилотники и может передавать их РФ.

Эксперты из Института изучения войны заявили, что в июле Россия значительно усилила сотрудничество с Ираном в военных вопросах.

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