Моблизация в "два клика": "Резерв+" хотят превратить в онлайн-ТЦК

Отдел цифровизации добавляет опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться.

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Приложение "Резерв+" могут превратить в онлайн-ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине планируют превратить приложение "Резерв+" в ТЦК онлайн, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика". Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек.

"Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", - заявила она в интервью Forbes Ukraine.

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Кроме того, отдел цифровизации добавляет опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в "два клика".

Также, в работе три типа отсрочек:

для многодетных семей;

людей с инвалидностью;

студентов дневной формы обучения.

Черногоренко добавила, что иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК.

"Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на воинский учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкэнд системы в ТЦК", - сказала она.

Закон о мобилизация - основыне положения / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Теперь повестки будут вручать не только лично, но и с помощью заказных писем с описью содержимого, согласно обновленным нормам законодательства.

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что в ближайшее время такие структуры, как ТЦК могут быть реорганизованы или же их отменят.

Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

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