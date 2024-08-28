ТЦК могут исчезнуть: депутат рассказал о реформировании мобилизации

По мнению представителя Верховной Рады, ТЦК должны или реформироваться, или исчезнуть.

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В Раде спрогнозировали изменения мобилизации / коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

Как рассказал народный депутат Юрий Камельчук, понимая всю специфику военной сферы, Украина должна работать с форматом "воюй или работай". Соответствующее заявление он сделал в эфире Вечер.LIVE.

"Рано или поздно мы должны думать не о термине "мобилизация", а о рекрутинге. Профессиональный рекрутинг, который предусматривает нормальное социальное и финансовое обеспечение, достойную подготовку. Чтобы после нее каждый военный говорил, что понимает, как работать в команде, пользоваться оружием", - пояснил Камельчук в эфире.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия. видео дня

Важным моментом нардеп также выделяет профессиональное обучение командиров. Как объясняет Камельчук, это должны быть не инструкторы из НАТО, а именно украинские командиры, которые имеют боевой опыт.

"И третье - это честное, прозрачное ВВК. Есть проблема, что большинство людей, которых ТЦК отправили на ВВК, возвращаются очень быстро в больницы. Потому что у них хронические болезни. И это трата времени, ресурсов. Вчера говорил с командиром, который говорил, что один из 50 подходит для активной военной работы. Это точно не показатель, за которым надо гнаться ТЦК. Они должны или реформироваться, стать рекрутинговыми центрами под конкретные бригады и задачи. Или такой как есть ТЦК, на мой взгляд, сейчас должен исчезнуть", - добавил Камельчук.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как известно, уже в сентябре этого года повестки будут вручать не так, как раньше. 16 августа Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период .

Как рассказывает Bloomberg, Зеленский обратился к странам ЕС с тайной просьбой , в которой говорилось о том, чтобы помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста домой .

В апреле 2024 года МИД Украины даже приостановило оформление документов гражданам, которые не обновили ВОД за рубежом.

Уже ряд стран Европы резко ответил на просьбу Киева вернуть в Украину "уклонистов".

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