'Результат будет через две недели': Зеленский сделал заявление о возвращении украинцев

В Украине создадут новое министерство, которое будет заниматься возвращением украинцев из-за границы, рассказал президент.

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Зеленский прокомментировал вопрос возвращения граждан, мужчин призывного возраста и беглецов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украине необходимо вернуть домой 7,5 миллиона украинцев - и взрослых, и детей. Это, а также вывод из тени налогоплательщиков, являются ключевыми задачами для обеспечения денежных выплат 10,8 миллионам пенсионеров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 27 августа на пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

Президент анонсировал создание осенью Министерства украинского единства, которое будет заниматься возвращением граждан из-за рубежа. Он подчеркнул, что важно создать условия, чтобы украинцы добровольно захотели вернуться на Родину.

"Никто не имел такого вызова - вернуть 7,5 миллиона человек... Если мы не вернем 7,5 людей, если мы не выведем из "тени" всех налогоплательщиков, у нас будет серьезный вызов и после войны. Поэтому нам нужно вернуть взрослое население в Украину. Нам нужно вернуть наших детей, студентов и так далее. Без принуждения. Сделать все условия, чтобы они хотели вернуться. С ними надо общаться", - сказал президент. видео дня

Возвращение украинцев призывного возраста

Также Зеленский коснулся вопроса возвращения украинцев призывного возраста из-за рубежа. Он отметил, что некоторые государства не желают возвращать таких лиц по политическим причинам.

"Политически это не очень выгодно внутри тех или иных государств - сказать, что мы отправляем украинцев домой, и для нас очень дорогостояще поддерживать их. Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Конечно, я только - за, если украинцы приедут. Но без принуждения", - подчеркнул глава государства.

Борьба с беглецами

По его словам, через две недели правительство получит наработки от правоохранителей и пограничников по предотвращению незаконного пересечения границы теми, кто пытается избежать мобилизации.

"Есть принятые несколько решений. Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками. Что может быть, как с этим бороться - это вызовы и большая проблема для нас. Должны верить, что будет результат через две недели, по крайней мере на бумаге. Тогда будем понимать, как можно усилить и контроль, и ответственность", - отметил Зеленский.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Пресс-конференция Зеленского - главные заявления президента

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 августа сообщил, что во время наиболее массированной комбинированной воздушной атаки России 26 августа задействовали истребители F-16, предоставленные западными союзниками. Эти самолеты успешно уничтожали ракеты и дроны противника.

Также Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении, отметив, что продвижение российских войск в этом районе было бы неизбежным независимо от количества украинских бригад. Он подчеркнул, что ключевыми являются не только численность, но и сила давления со стороны противника.

Президент рассказал об успешном испытании первой баллистической ракеты отечественного производства. Зеленский отметил, что ракета продемонстрировала положительные результаты, однако детали испытаний не раскрыл.

Главное из пресс-конференции президента Зеленского читайте в материале Главреда.

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