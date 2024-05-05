В Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой

Важно "поддерживать оборонную готовность Украины", добавил министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек.

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Украинских мужчин в Германии могут вернуть домой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Германия должна помочь Украине в отправке мужчин-беженцев на фронт. Об этом заявил министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек в интервью Tagesspiegel.

К помощи, которую Германия может оказать воюющей Украине, Посек причислил также возвращение домой военнообязанных мужчин, которые бежали от войны в ФРН.

"Это также может включать в себя нашу помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла опираться на мужчин, которые бежали за границу, но которых можно использовать в войне", - заявил политик.

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Важно "поддерживать оборонную готовность Украины", добавил он. В то же время Германия хочет оставаться безопасной гаванью, поэтому Посек назвал предложенную инициативу "дилеммой".

Также он прокомментировал отказ Украины выдавать мужчинам-беженцам загранпаспорта. Позек отметил, что в Германии "мало шансов" на получение документов, которые бы их заменили.

"Я скептичен, потому что не вижу, что были бы для этого основания. Украина не является неправовым государством", - заявил он.

Вопрос о том, что делать с просроченными паспортами военнообязанных украинцев, будет обсуждаться во вторник на уровне земель и федерального МВД, отмечает издание.

Закон о мобилизации - ограничения за рубежом

В апреле в МИД Украины ввели ограничения на получение загранпаспортов за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет.

Согласно постановлению Кабмина, теперь все мужчины от 18 до 60 лет (то есть, подпадающие под мобилизацию) смогут получить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт только в Украине, за рубеж такие документы высылать не будут. Проще говоря, покинувшим Украину военнообязанным для получения таких услуг придется возвращаться на Родину. Те, кто нелегально пробрался в ЕС, окажутся дома в "ловушке".

Закон о мобилизации - основные положения / Инфографика: Главред

Известно также, что украинцам не будут раздавать за границей повестки, так как это "выглядит нереальным". По этому поводу уже появился комментарий Минобороны.

В МО Украины отметили, что военнообязанным придется обновить данные воинского учета, но для этого не обязательно ехать в Украину - всю процедуру можно пройти либо в консульских учреждениях, либо в "электронном кабинете" призывника, который заработает, по оптимистическим прогнозам, в июне 2024 года.

Первой позитивно насчет украинских ограничений высказалась Польша. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что "любая поддержка возможна" в случае получения соответствующего запроса от Украины. Поддержит отправку домой украинских военнообязанных и Литва - к этой категории беженцев будут применены различные виды ограничений, в том числе финансовые.

А вот Германия насчет этого неуступчива. Немецкие власти оставляют за украинскими беженцами право жить в Германии даже с недействительным паспортом. Как объяснили DW в берлинском сенате, для удостоверения нужна хоть какая-нибудь возможность установить личность.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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