Все по закону: в Молдове ответили, будут ли возвращать украинских мужчин

Молдова планирует действовать согласно международному законодательству в том, что касается прав человека.

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В Молдове рассказали, что будут делать с военнообязанными украинцами / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Возвращение украинских военнообязанных граждан прокомментировал премьер-министр еще одной страны. В Молдове, по словам, Дорина Речана, решили действовать согласно международному праву.

Как сообщает NewsMaker, премьер так ответил на упоминание слов посла Украины в Молдове Марка Шевченко, который накануне заявлял о том, что Киев и Кишинев ведут "определенный диалог" по возвращению в Украину военнообязанных мужчин, которые сбежали от мобилизации.

"Украина имеет такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международных правил и прав человека. Мы будем действовать в соответствии с теми законами, которые существуют в международном праве", - сказал Речан. видео дня

На разъяснительный вопрос, планирует ли Молдова таки выдавать военнообязанных украинцев, он отметил, что все будет происходить в рамках международного законодательства.

Кто такой Дорин Речан? Дорин Речан - молдавский ученый и политик. Премьер-министр Молдовы с 16 февраля 2023 года. Был министром внутренних дел Молдовы с июля 2012 года по февраль 2015 года. 10 февраля 2023 года был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра вместо Натальи Гаврилицы. 16 февраля депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с Дорином Речаном, пишет Википедия.

Военнообязанные украинцы за рубежом

Напомним, что в мае предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом возобновили, однако изменилась процедура и для получения услуг понадобится дополнительный документ. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут подавать заявления, для этого нужно предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

В Польше накануне заявили, что в Европе теоретически можно создать такие условия пребывания для украинских мужчин, которые заставят их вернуться в Украину и стать на ее защиту.

Недавно в немецкой федеральной земле Гессен приняли решение, что не будут выдавать мужчинам из Украины призывного возраста проездной документ для поездок за границу, ведь они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы.

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