Больше 10000 грн: кто из ВПЛ может получить новые выплаты от ООН

Украинские семьи из числа ВПЛ смогут получить по 10800 на каждого члена семьи от ООН уже в апреле. Об этом рассказали в благотворительном фонде "Право на защиту".
Согласно данным организации, деньги выплатят от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев внутренне перемещенным лицам в Киеве и области.
Кто может получить выплаты
На денежную помощь от ООН могут расчитывать:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые переместились после 24 феврала 2022 года
- люди, которые вернулись к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий
Также необходимо иметь категории уязвимости:
- есть только один из родителей с детьми младше 18 лет или стариками старше 55 лет
- лица с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.д)
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения
Как получить выплаты
Для того, чтобы получить выплаты, претенденты должны заполнить одну анкету на всю семью. Подать заявку могут те, кто:
- не получали ранее помощь от международных организаций
- имеют доход менее 5,4 тысячи грн на члена семьи
- имеют хотя бы один критерий уязвимости
Деньги граждане будут получать в течение трех месяцев по 3600 грн в месяц. Форму можно будет заполнить с 5 апреля здесь.
Внутренне перемещённые лица
Внутренне перемещённые лица - лица, вынужденные внезапно бежать из своих домов в больших количествах в результате вооружённого конфликта, внутренней розни, систематических нарушений прав человека либо стихийных бедствий и находящиеся на территории собственной страны.
Помощь ВПЛ
Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины утвердил решение атоматически продлить выплаты всем ВПЛ до 1 марта. Однако после этой даты изменения всё же коснулись некоторых граждан. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем telegram-канале.
Также, согласно постановлению Кабмина №332, выплаты внутренне перемещенным лицам могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения только некоторым категориям граждан, заявил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.
Помимо прочего, в Украине изменятся выплаты внутренне перемещенным лицам. Перемены связаны с уменьшением доходной части бюджета и требованиями западных партнеров Украины, которые хотят оптимизации выплат. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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