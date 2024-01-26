ВПЛ в Украине останутся без выплат с 1 марта: кого коснется

В Украине прекратятся выплаты для одной категории населения.

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ВПЛ в Украине останутся без выплат с 1 марта / коллаж: Главред, фото: УНИАН

26 января Кабинет министров Украины утвердил решение атоматически продлить выплаты всем ВПЛ до 1 марта. Однако после этой даты изменения всё же коснутся некоторых граждан. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем telegram-канале.

По словам Дениса Шмыгаля, с 1 марта в Украине будут введены новые правила, согласно которым изменится предоставление помощи ВПЛ. Об изменениях дополнительно сообщат в Министерстве социальной политики.

При этом, волноваться не стоит нескольким категориям ВПЛ, выплаты будут продлены еще на полгода для:

видео дня

ВПЛ-пенсионеров

ВПЛ с инвалидностью 1 или 2 группы

ВПЛ-детей с инвалидностью

ВПЛ-сирот и детей, лишенных опеки родителей

других категорий

В целом, выплаты от государства продолжат получать более 1,5 милионов внутренне перемещенных лиц.

Выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в Украине организовали выплаты помощи гражданам, которые временно проживают в Тернопольской области из-за войны и не оформляли статус ВПЛ (внутреннее перемещенных лиц). Такие люди могут получить от Красного Креста зимнюю финансовую поддержку в размере 9,6 тысячи грн.

Тем временем в Министерстве по вопросам реинтеграции сообщили, что продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц. Отсутствие человека по зарегистрированному адресу может стать основанием для прекращения государственных выплат.

Также, в Украине изменятся выплаты внутренне перемещенным лицам. Перемены связаны с уменьшением доходной части бюджета и требованиями западных партнеров Украины, которые хотят оптимизации выплат. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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