Часть переселенцев останется без выплат: как не потерять деньги

Служба начала проводить проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц.

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Как не потерять выплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Министерстве по вопросам реинтеграции сообщили, что продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц. Отсутствие человека по зарегистрированному адресу может стать основанием для прекращения государственных выплат.

То есть, в случае временного переезда их могут лишить выплат, если проверка не застанет их на месте. Основаниями для проверки могут быть заявления от третьих лиц об изменении ВПЛ места жительства или данные из автоматизированных систем, передает Минреинтеграции.

Как происходит проверка

После установления оснований для проверки, руководитель или его заместитель в территориальном органе Национальной социальной службы решает провести проверку.

За не менее чем два календарных дня до начала проверки, лицо, которое переселилось, сообщают о предстоящей проверке. Контакт может быть осуществлен по телефону или через другое доступное коммуникационное средство, которое фиксирует оповещение или звонок.

В течение десяти рабочих дней после принятия решения о проверке, работники Национальной социальной службы осуществляют фактическую проверку места жительства ВПЛ. Если во время сообщения о проверке лицо сообщило о своем временном отсутствии из-за пребывания у родственников или отпуск, то проверка может быть отложена на две недели.

В случае отсутствия ВПЛ во время проверки, должностные лица составляют соответствующий акт и в тот же день информируют лицо с помощью телефона или другого коммуникационного средства о необходимости в течение 14 рабочих дней явиться в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации.

Если в течение 30 календарных дней после проверки лицо не явится в орган социальной защиты населения, то этот орган принимает решение о временном прекращении выплаты помощи со следующего месяца, о чем обязательно сообщается ВПЛ доступным способом.

Как обезопасить себя от отмены выплат

Если у получателя выплат есть веские причины для отсутствия на месте жительства или пребывания (например, служебная командировка, болезнь, смерть членов семьи и т.д.) то в течение 30 календарных дней после проверки, он имеет право подать в орган социальной защиты населения заявление о восстановлении выплат помощи вместе с необходимыми подтверждающими документами.

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Выплаты переселенцам: что известно

Напомним, что в Кабмине решили, кто получит выплаты во время войны. Кабмин ввел различные виды социальной помощи - для того, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны. Речь идет о пострадавших от российской агрессии, которые имеют один из определенных видов деятельности.

Украинцы смогут получить более 10 тысяч помощи. ООН будет выплачивать деньги переселенцам, которые ранее еще не получали помощь от международных организаций. При этом доход на члена семьи не должен превышать 5400 грн.

Стало известно, кому из ВПЛ могут автоматически продлить выплаты. В связи с тем, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будут получать указанные выплаты, Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты помощи тем ВПЛ.

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