В Украине выплатят до 10 тысяч грн "зимней" помощи: где именно и кто имеет право

В Украине организовали выплаты помощь гражданам, которые временно проживают в Тернопольской области из-за войны и не оформляли статус ВПЛ (внутреннее перемещенных лиц). Такие люди могут получить от Красного Креста зимнюю финансовую поддержку в размере 9,6 тысячи грн. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной военной администрации в Facebook.
Выплата представляется в размере 3,2 тысячи грн в период 3 месяцев. На помощь в 9,6 тысячи грн с 9 по 26 января могут рассчитывать лица, которые не регистрировались в период последних 3 месяцев и отвечают таким требованиям:
- многодетные;
- одинокие пенсионеры;
- одинокие матери и родители;
- семьи, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями.
Первая регистрация на осуществление выплат будет проходить с 9 по 19 января в населенных пунктах Борщев, Бучач, Чортков, Бережаны, Кременец, Збараж, Гусятин, Подволочиск и Толстое. При этом если украинцы не успеют ее пройти вовремя, то еще одна сессия будет проходить с 22 по 26 января в городе Тернополь (улица Мостовая-Боковая, 6).
Выплаты переселенцам: что известно
Напомним, что Правительство изменило порядок выплат для ВПЛ. На заседании Кабинета Министров Украины 21 ноября были внесены изменения в ряд правительственных постановлений касающихся внутренне перемещенных лиц.
4 страны отменят помощь украинцам и прекратят выплаты льгот. По информации DW, Германия планирует прекратить финансовую поддержку беженцев и сократить выплаты с 2024 года.
Кабмин планирует продолжить выплаты для переселенцев в 2024 году. В Минреинтеграции подчеркнули, что вопрос очень актуален, поскольку постановлением правительства предусмотрено прекращение выплат для части переселенцев с 1 февраля 2024 года.
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