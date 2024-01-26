Выплаты ВПЛ уменьшатся: Верещук заявила о требовании партнеров Украины

Согласно международным лекалам, два года достаточно для того, чтобы адаптироваться.

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Выплаты ВПЛ будут оптимизированы, заявила Верещук / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине изменятся выплаты внутренне перемещенным лицам. Перемены связаны с уменьшением доходной части бюджета и требованиями западных партнеров Украины, которые хотят оптимизации выплат. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам два года достаточно для того, чтобы адаптироваться", - сказала Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, в 2022 году Украина направила на выплаты переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен. В 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.

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"Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливыми", - заявила Верещук.

В Украине примерно 4,9 миллиона человек считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.

При этом количество ВПЛ постоянно меняется в связи с миграцией людей за границу или их возвращением домой. В то же время число ВПЛ растет в связи с эвакуацией людей из прифронтовых районов.

Как сообщал Главред, в Украине организовали выплаты помощи гражданам, которые временно проживают в Тернопольской области из-за войны и не оформляли статус ВПЛ (внутреннее перемещенных лиц). Такие люди могут получить от Красного Креста зимнюю финансовую поддержку в размере 9,6 тысячи грн.

Тем временем в Министерстве по вопросам реинтеграции сообщили, что продолжаются проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц. Отсутствие человека по зарегистрированному адресу может стать основанием для прекращения государственных выплат.

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