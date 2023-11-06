Некоторые украинцы могут получить деньги от Красного Креста: где и кто именно

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и некоторые другие люди, которые проживают в Ивано-Франковске, могут получить денежную помощь от международной организации "Красный Крест". Об этом сообщают в Минреинтеграции.
Кто имеет право на выплаты?
Целевую денежную помощь могут получить переселенцы, зарегистрированные в Ивано-Франковской области и одновременно те, которые:
- воспитывают ребенка с инвалидностью;
- имеют инвалидность I или II группы;
- самостоятельно воспитывают ребенка и не получают пособия на воспитание/алиментов от второго родителя.
На многоцелевую поддержку могут рассчитывать жители объединенной территориальной общины Ивано-Франковска, которые:
- имеют статус инвалидов I или II группы, которая была получена из-за военной агрессии;
- являются переселенцами, которые воспитывают детей с инвалидностью;
- переселенцы с инвалидностью I или II группы.
Подать заявку можно до 10 ноября 2023 года с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: город Ивано-Франковск, улица имени Шухевичей, дом №21-Б.
С собой необходимо иметь подтверждающие документы:
- справку об инвалидности;
- свидетельство о разводе;
- документ об отсутствии алиментов.
Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.
Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.
Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.
Читайте еще:
- Деньги нужны ВСУ: в Украине откровенно рассказали, какими будут социальные выплаты в 2023 году
- Поднять пенсию: эксперт пояснил, как нужно правильно подсчитать будущие пенсионные выплаты
- Выплаты ВПЛ: где и сколько переселенцы могут получить денежную помощь из-за границы