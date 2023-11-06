Некоторые украинцы могут получить деньги от Красного Креста: где и кто именно

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и другие жители Ивано-Франковска могут получить денежную помощь от организации "Красный Крест". Прием заявок уже стартовал.

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"Красный Крест" выплатит деньги части украинцев / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и некоторые другие люди, которые проживают в Ивано-Франковске, могут получить денежную помощь от международной организации "Красный Крест". Об этом сообщают в Минреинтеграции.

Кто имеет право на выплаты?

Целевую денежную помощь могут получить переселенцы, зарегистрированные в Ивано-Франковской области и одновременно те, которые:

воспитывают ребенка с инвалидностью;

имеют инвалидность I или II группы;

самостоятельно воспитывают ребенка и не получают пособия на воспитание/алиментов от второго родителя.

На многоцелевую поддержку могут рассчитывать жители объединенной территориальной общины Ивано-Франковска, которые:

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имеют статус инвалидов I или II группы, которая была получена из-за военной агрессии;

являются переселенцами, которые воспитывают детей с инвалидностью;

переселенцы с инвалидностью I или II группы.

Подать заявку можно до 10 ноября 2023 года с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: город Ивано-Франковск, улица имени Шухевичей, дом №21-Б.

С собой необходимо иметь подтверждающие документы:

справку об инвалидности;

свидетельство о разводе;

документ об отсутствии алиментов.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2023 года состоялся перерасчет пенсий - и некоторые категории украинцев смогли получить до 1000 гривен. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Как сообщал Главред, после окончания полномасштабной войны против России вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста.

Есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от очень многих факторов ‒ и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований, которые выдвигаются со стороны международных кредиторов Украины.

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