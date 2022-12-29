Деньги нужны ВСУ: в Украине откровенно рассказали, какими будут социальные выплаты в 2023 году

Все ресурсы, которые можно будет аккумулировать, будут направляться именно на оборону и победу, говорит министр.

Оксана Жолнович / pixabay, Факты

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в 2023 году не будут повышать социальные выплаты украинцам.

В интервью изданию Факты министр отметила, что повышение социальных выплат в Украине не планируется, несмотря на высокую инфляцию. По ее словам, деньги в 2023 году нужны для ВСУ.

"Законом "О государственном бюджете" в 2023 году определена одна фиксированная сумма прожиточного минимума в течение года. К сожалению (повышать социальные выплаты - ред.) не будем. Пока не планируем ее увеличивать, поскольку понимаем: у нас не будет достаточно финансов, чтобы покрыть гарантию, определенную законодательством", - отметила она.

Министр добавила, что все ресурсы, которые можно будет аккумулировать, будут направляться именно на оборону и победу, ведь "наступающий год - год ВСУ".

"А социальная поддержка будет оставаться в рамках текущего года. Мы понимаем, что, к сожалению, инфляция съедает значительное количество стоимости денег. Поэтому будем пытаться перекрыть нехватку средств для самых бедных и уязвимых слоев населения путем привлечения международных доноров, дополнительных выплат через формат єДопомоги, с использованием средств разных международных организаций, которые сейчас пытаемся централизовать", - сказала министр.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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