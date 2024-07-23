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Украина ведет диалог с Молдовой о возможности возвращения уклонистов: что известно

Мария Николишин
23 июля 2024, 15:05
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Киев хочет решить вопрос с теми уклонистами, которым Молдова отказала в убежище, но они не вернулись в Украину, говорит посол Украины.
Украина ведет диалог с Молдовой о возможности возвращения уклонистов: что известно
Украина ведет диалог с Молдовой о возможности возвращения уклонистов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Украина ведет с Молдовой "определенный диалог" о возможности возвращения украинских мужчин призывного возраста, которые выехали за границу незаконно. Об этом сказал посол Украины Марко Шевченко, передает Newsmaker.

Он заявил, что прежде всего Киев хочет решить вопрос с теми уклонистами, которым Молдова отказала в убежище, но они не вернулись в Украину.

"Есть условно 100 человек, которые, по данным молдавской Пограничной полиции, незаконно перешли государственную границу. Эти 100 человек подали заявление о получении убежища, благодаря которому они попадают под защиту международной конвенции об убежище. Но правительство Молдовы предоставляет убежище только 90 людям из этих 100. В связи с этим у меня вопрос - а где остальные 10, которым Молдова не посчитала возможным предоставить убежище? Их задержали? Нет. Они вернулись домой? Нет", - сказал Шевченко.

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По его словам, они либо просто остаются на территории Молдовы, либо едут дальше.

"Эта ситуация говорит о том, что есть проблемы, которые нужно решать. Они не заслуживают защиты, но при этом они не хотят возвращаться в Украину, и никто их не заставляет вернуться", - подчеркнул посол Украины.

Кто такой Марко Шевченко?

Марко Александрович Шевченко (род. 10 августа 1969, Киев) - украинский дипломат, историк. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Молдове (2019-2024). Автор более 20 публикаций по украинской истории и современной румынской внешней политике. Награжден почетными грамотами Министерства иностранных дел Украины, сообщает Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10379 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения". "За" проголосовали 256 нардепов.

Так, после вступления в силу законопроекта - за неявку в ТЦК и СП по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных сначала будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен.

В то же время, Чехия не поддерживает украинских мужчин, которые приезжают в страну, чтобы скрыться от мобилизации. Страна готова помогать украинским беженцам, но не тем, кто пытается избежать обязанности служить в армии.

Также известно, что Украина не будет возвращать военнообязанных граждан из стран Евросоюза в принудительном порядке.

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