Жестокие бои за Покровск: Мусиенко дал неутешительный прогноз на осень

Александр Мусиенко считает, что cтрана-агрессор Россия пытается максимально деморализовать украинское общество.

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Что происходит под Покровском / коллаж: Главред, фото: 207 батальон теробороны ВСУ, скриншот: deepstatemap

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что битва за Покровск станет генеральной битвой для российских войск в рамках их наступательной кампании, которую они начали осенью 2023 года.

Он считает, что по результатам этой кампании станет ясно, в каком физическом состоянии будут находиться оккупанты и насколько ВСУ успеют восстановить ресурсы. От этих факторов будет зависеть дальнейшая ситуация, передает 24 канал.

На Торецком направлении, несмотря на давление и успехи, которые имеет враг, удается сбивать темп атаки противника. С точки зрения удержания позиций под Угледаром, украинские бойцы уже превзошли даже оптимистичные прогнозы, потому что риски того, что враг будет сунуть и брать в полуокружение Угледарское направление - существовали.

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Сейчас ВСУ используют преимущества ландшафта, рельефа, водоемов, чтобы сдерживать там противника. Это удается сделать. Пока не оправдывается самый пессимистический прогноз, что может случиться так, что ВСУ придется осуществлять стратегическое отступление с особо важных позиций в Донецкой области.

"Но, как видно на сегодня, отступление с определенных участков есть, однако это не стратегическое отступление со всех позиций. Еще есть города-крепости на севере области, в первую очередь Славянск, Краматорск, уже потом будет битва за Покровск. Она еще не началась. Думаю, это произойдет во второй половине сентября", - заявил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Эксперт отмечает, что следует учитывать, что впереди осенне-зимний период, который несколько замедлит наступательную активность врага. Военный эксперт отметил, что российские войска, несмотря на свои способности и возможности, тоже не могут наступать бесконечно.

Сейчас есть попытка противника максимально деморализовать украинское общество, попытаться сделать это с украинским войском, посеять панику, вбрасывать определенные публикации о негативных прогнозах.

"Каким образом враг может захватить Донецкую область до конца 2024 года? Нет для этого предпосылок. Враг имеет успехи на Покровском направлении в течение августа, действительно ведет стремительные наступательные действия, но это не означает, что он приближается к захвату всей Донецкой области", - подчеркнул Мусиенко.

Какая ситуация на фронте

Напомним, что Россия готовит большое наступление на новую область. Стало известно, что командование страны-агрессора России весной 2025 года может начать наступление на Днепропетровскую область. Задача таких операций - истощить ресурс противника и создать или вскрыть трещины в рядах врага.

Ускорилось продвижение россиян в направлении Покровска. Британская разведка считает, что скорость продвижения противника замедлится, как только россияне попадут в район жилой застройки населенного пункта. Захват Россией узла логистики - вероятно, изменит для Сил обороны существующие линии поставки оружия.

У РФ будет три направления для наступления, если они захватят Покровск. Майор ВСУ Максим Жорин предупреждает о возможности атаки РФ на юге, где россияне могут пытаться окружить украинскую группировку, а также не исключает варианта наступления врага на Днепропетровскую область.

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